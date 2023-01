Biden sorprendido tras hallazgo de documentos clasificados en su anterior oficina

El presidente Joe Biden se mostró sorprendido tras el hallazgo de documentos clasificados en las oficinas de Washington del Penn Biden Center, donde se instaló al dejar la vicepresidencia hasta que inició la campaña en las elecciones de 2020.

“Me sorprendió saber que había registros del gobierno que fueron llevados allí a esa oficina”, dijo Biden este martes durante una conferencia de prensa en Ciudad de México, donde asistió a una cumbre trilateral con los líderes de México y Canadá.

Este lunes se conocía que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) está investigando el hallazgo de documentos clasificados en las oficinas de dicha institución, que dirigía Biden antes de asumir la presidencia.

El presidente puso énfasis en su desconocimiento de estos hechos. Según CNN, Biden aseguró que no sabe qué hay en los documentos. Dos fuentes familiarizadas con el asunto dijeron a la cadena que ni el presidente ni su equipo legal de la Casa Blanca saben qué contienen exactamente los documentos clasificados porque no los revisaron.

Según otra fuente familiarizada con el asunto, entre los documentos clasificados se encuentran memorandos de inteligencia estadounidenses y materiales informativos que cubrían temas como Ucrania, Irán y el Reino Unido.

Biden no sabía que los documentos estaban allí, y no se dio cuenta de que estaban allí, hasta que sus abogados personales informaron a la oficina del abogado de la Casa Blanca, dijo esta fuente a CNN. El equipo del presidente se cuida mucho de mantenerle al margen del asunto, para que no parezca que interfiere en una investigación del DOJ.

Los documentos fueron encontrados el 2 de noviembre de 2022 en un “armario cerrado” en la oficina, precisó Richard Sauber, abogado especial del presidente. Según reconoció este lunes el letrado, los abogados personales de Biden descubrieron “una pequeña cantidad de documentos con marcas clasificadas” mientras limpiaban las oficinas del Penn Biden Center.

Sauber afirmó que los abogados alertaron de inmediato a la oficina del abogado de la Casa Blanca, quien notificó a la Administración Nacional de Archivos y Registros, que se hizo cargo de los documentos al día siguiente, según la agencia AP.

“La gente sabe que me tomo en serio los documentos clasificados, la información clasificada”, afirmó Biden y dijo que sus abogados “hicieron lo que deberían haber hecho” llamando inmediatamente a los Archivos para hacerse cargo de unos documentos que se encontraron en “una caja, un gabinete cerrado, o al menos un armario”.

Se encontraron menos de una docena de documentos clasificados en la oficina, dijo otra fuente a CNN. Entre ellos, algunos incluían archivos de alto secreto con la designación de "información compartimentada confidencial", también conocida como SCI, que se utiliza para información altamente confidencial obtenida de fuentes de inteligencia.

Sin embargo, Sauber no comentó por qué ahora se hace público el asunto, toda vez que los documentos fueron encontrados a inicios de noviembre, faltando una semana para las elecciones de mitad de mandato.

En ese sentido, miembros del partido republicano expresaron sus sospechas de que pudo haber una ocultación intencionada y contrastaron el hecho con el allanamiento de la residencia del expresidente Donald Trump por agentes del FBI en agosto pasado.

Preguntado sobre ello, el portavoz de la oficina del abogado de la Casa Blanca, Ian Sams dijo que ahora están "limitados en lo que podemos decir", debido a que el DOJ está investigando el asunto, e indicó la posibilidad de que se compartan "más detalles" en el futuro.

“Este es un proceso en curso que está siendo revisado por el DOJ, por lo que estaremos limitados en lo que podemos decir en este momento. Pero estamos comprometidos a hacer esto de la manera correcta, y brindaremos más detalles cuando y según corresponda”, declaró Sams en un comunicado.

Por su parte, la Casa Blanca minimizó el asunto y estudia cuánto puede y tiene que decir sobre estos documentos, dada la investigación y la sensibilidad del asunto. Sin embargo, según CNN, existe un marcado contraste entre esta investigación y la que atañe al expresidente Donald Trump por las decenas de documentos clasificados encontrados en su casa de Mar-a-Lago en Florida durante una redada del FBI.

Entre ellas menciona que los abogados personales de Biden entregaron rápidamente los documentos clasificados una vez que los encontraron, mientras que los Archivos Nacionales tuvieron que regatear durante meses con Trump para que les fueran devueltos los documentos, una vez que se percataron de su ausencia.

Más allá de las diferencias entre ambos casos, los abogados de Trump ven un gran activo para su cliente en el caso del Penn Biden Center creyendo que muestra lo fácil que es tomar sin saberlo documentos que se supone que están en el posesión del gobierno federal. Asimismo, su equipo planea resaltar cómo se encontraron estos documentos días antes de las elecciones de mitad de período, pero no se dijo nada públicamente al respecto.