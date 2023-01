Rosalía sorprende a Rauw Alejandro con fiesta de cumpleaños en Japón

Rosalía y Rauw Alejando están disfrutando desde hace semanas de unas vacaciones de ensueño en Japón, donde la pareja también ha celebrado el 30 cumpleaños del artista puertorriqueño. Una fiesta sorpresa que se encargó la cantante de Motomami de organizar con muchos imprevistos...

El intérprete de "Todo de ti" entró en la cuarta década de vida este 10 de enero, una fecha señalada que celebró en el país nipón con la mejor compañía: su novia Rosalía. Fue ella la que se encargó de prepararle a su chico una fiesta a la altura. Sin embargo, mientras la organizaba se encontró con algunos contratiempos que reveló a sus seguidores a través de su cuenta secundaria, @holamotomami.

El primero fue la tarta. "Encargué un pastel diseño Saturno y bueno me llegó una tarta con estampado de cebra que evidentemente tuve que tapar con sprinkles y velas. Creo que en la pastelería no me entendieron", comentó la artista junto a unas imágenes.

Para seguir, se quedó sin papel de regalo para envolver lo que le había comprado y se olvidó de comprar confeti. ¿La solución?: cortar uno a uno trozos de papel para poder decorar la estancia de la fiesta.

"Es el cumpleaños de Raul. Le he montado una fiesta, me he quedado sin papel para envolver algunos de los regalos y se ha hecho lo que se ha podido. El confeti es cortado uno por uno porque se me olvidó comprar. El que ya está hecho. Esto es amor y devoción absoluta", explicó.

Y por último, la joven madrugó para inflar los globos para la fiesta. "8 am hinchando globos mientras Raul aún está durmiendo. En fin me estoy poniendo mala de tanto soplar", comentó junto a otras fotografías.

A pesar de todos los contratiempos que vivió Rosalía preparando la fiesta, el cantante se encargó de presumir de su celebración con fotos que colgó en su perfil de Instagram.

"Algo que pueda decirles es que los pequeños detalles son los que más llenan el corazón", comentó agradecido el artista de 30 años, seguramente feliz y encantado por el esfuerzo de su novia para hacer de este un día inolvidable.

