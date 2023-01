Keityn, compositor de tiradera de Shakira, asegura que desecharon versos "por lo que podría pasar"

En la comentada y viral sesión de Shakira con Bizarrap hubo otro involucrado a la hora de crearla: el compositor colombiano Keityn, quien ha trabajado con otros artistas como Karol G, Maluma o J Balvin en sus canciones.

Este joven compositor ha sido el aliado de la cantante colombiana en sus últimas composiciones, "Te felicito", "Monotonía" y la sesión con el productor argentino, que ha incendiado Internet y provocado toda clase de reacciones entre los oyentes; además ya es un éxito de reproducciones y está batiendo récords en Youtube.

Sobre este potente tema, en el que Shakira arremete contra su ex Piqué y su actual pareja, habló Keityn en una entrevista con Jorge Pabón para MoluscoTV en la que desveló cómo surgió y otras curiosidades sobre la Bizarrap Sesión.

Después de que Shakira se pusiese en contacto con el compositor, viajó a Barcelona donde, antes de reunirse con ella, estuvo trabajando con Bizarrap en pistas y conceptos que presentarle al día siguiente. A partir de ahí, los tres estuvieron trabajando en el tema, que es en el que más mente ha invertido Keityn, según reconoce. Un proceso de semanas en el que tuvieron que desechar versos.

"Estuvimos tres días en casa de Shakira. Me fui de Barcelona y todavía no habíamos concretado la canción. Creo que estuvimos dos semanas más llamándonos diario cambiando", comentó el colombiano.

"¿Quitaron cosas fuertes?", le preguntó el conductor. "Sí, claro, había cosas no sé si más fuertes, pero menos concretas que las que están ahí. 'Cambiemos esto porque luego puede pasar esto'. No quiero entrar en detalles de la vuelta", explicó el joven de 26 años sin querer dar detalles sobre las frases que quitaron antes de presentar el resultado final.

A lo largo de la entrevista, Keityn habló con mucho cariño de su colega y algo que destacó es que "siempre va a cantar lo que siente".

"Yo le puedo mandar temas, pero si no lo ha vivido o sentido no lo va a cantar. No es como cualquier otro artista", agregó el compositor, que está detrás de otros hits como "Tusa" o "Provenza".

Sobre el debate que hay en redes sociales y medios en torno a si Shakira tendría que haber sido tan directa, el joven la defendió. "Cada quien hace su duelo, supera sus despechos como quiera, ella es artista, usted no la ponga hacer limonada, si quiere liberarse de esa manera, que lo haga, yo estoy totalmente de acuerdo con ella, está sacando música, no está haciendo nada que no sepa hacer".

Aunque Bizarrap y Keityn llegaron con una propuesta para Shakira, ella tenía una lista de versos que quería incluir y tenía muy claro lo que iba a cantar. "Yo simplemente la ayudaba a a rimar, pero la compositora fue Shak", sentenció el colombiano, que aseguró que está muy contenta con la acogida a la canción.

