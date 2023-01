Cubana viaja a Miami en cuatro días gracias a parole humanitario

En apenas cuatro días, la cubana Yanelis Benítez y su patrocinador hicieron todo el proceso de solicitar una visa humanitaria (parole) y esta consiguió viajar a Estados Unidos.

La solicitante de la visa viajó desde Varadero, convirtiéndose en la primera viajera cubana que abandonó la Isla desde el aeropuerto internacional de Varadero con este tipo de documento.

“Todavía no sé decirte cómo me siento porque todavía estoy en shock. Ha sido todo demasiado rápido, no me ha dado tiempo a procesarlo” dijo la mujer al periodista Mario Pentón, que la entrevistó para América TeVe.

Cuando ha transcurrido una semana desde que se abrió el proceso de solicitud, Benítez ya se encuentra en territorio estadounidense junto a su hija, que también se benefició del programa implementado por la administración Biden. Otra hija suya y su esposo en Estados Unidos hicieron de patrocinadores.

Sobre el proceso, relató que tuvo algunos problemas con la aplicación en Cuba, sobre todo con el escaneo facial, pero lo atribuyó a los muchos interesados que estarían entrando en la página web. Tras varios intentos, finalmente lo consiguió.

“El proceso es completamente gratis, lo único que tienes que pagar es el pasaje”, dijo Benítez al periodista y reconoció que ella era una de las decenas de miles de cubanos que se planteaba emigrar a través de la frontera, pero que la posibilidad de solicitar una visa humanitaria cambió sus planes por completo.

Benítez aseguró que la obtención de la visa por esta vía es una realidad y que no se trata de una maniobra obstaculizadora de las autoridades estadounidenses.

“Yo quería venir por la frontera, pero no me atrevía porque todas las opciones que veía entrañaban un peligro y no quería arriesgarme con mi niña”, dijo la madre cubana que se confiesa como la primera sorprendida al ver la celeridad con que se resolvió su caso.

Sus planes ahora son “trabajar, trabajar y trabajar… y que la niña empiece en su escuela… y empezar a vivir una vida digna, algo que no tenía en Cuba”.

“Cuba está en una situación terrible. En cualquier ámbito de la vida hay escasez, colas… todo lo que tiene que ver con pasaportes y todos los papeles relacionados con los trámites de emigración, las colas son terribles, descomunales”, aseguró.

En un mensaje dirigido a todos los cubanos que desean emigrar, Benítez les dijo que no perdieran la fe y que aplicaran al programa de visas humanitarias. “No pierdan la fe. Yo no tenía idea de que iba a estar aquí, y esto es real, caballero: Estoy aquí”, les dijo su compatriota.

“Háganlo si tienen algún familiar o alguna amistad. Realmente es muy rápido, es muy fácil, muy sencillo y no cuesta absolutamente nada. De hecho, lo único que cuesta es el pasaje y luego cuando ya estás aquí. Así que inténtelo, que parece un sueño, pero es real”, sostuvo.

Otros casos de cubanos que han sido beneficiados del programa

Este viernes se conocía la noticia de una madre cubana que viajaría al día siguiente a Estados Unidos para reencontrarse con su hijo, tras recibir la aprobación del parole humanitario.

“Todo fue tan rápido que yo decía, no, no puede ser que ya me estén llamando, que me van a sacar vuelo pasaje y de todo”, declaró emocionada la beneficiaria, Yamilé Leyva, en declaraciones a Univisión 23.

Leyva explicó que en dos días su hijo -que fungió como patrocinador- hizo el trámite y rápidamente recibieron respuesta. La cubana explicó que el proceso fue bastante fácil, aunque refirió que "cuando se puso malo internet en Cuba” tuvo que utilizar una aplicación de VPN para hacer el “escaneo de la cara”, necesario para la aplicación de CBP One.

“Estaba preocupada y mal porque no salía la cara y yo quería que saliera la cara”, contó Leyva al citado medio, y añadió que entre los documentos que necesitó presentar estaban, entre otros, la certificación de nacimiento y el carnet de vacunación.

Sobre este último punto, el abogado de inmigración Ángel Leal explicó que entre los requisitos figura que el solicitante de parole certifique que tiene las vacunas contra el sarampión, la poliomielitis y la primera dosis de una vacuna contra el COVID-19 aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Aunque en el caso de Cuba ninguna vacuna está autorizada por esa entidad ni por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la citada fuente refirió que eso no está siendo un obstáculo para la aprobación del parole, si bien precisó que una vez que la persona que viaja llegue a EE.UU. las autoridades le exigirán que se vacune.

Leal recordó, igualmente, que la persona aprobada viaja con un permiso de vuelo, no con el parole, que es otorgado en el puerto de entrada por un oficial de CBP, quien le hará una entrevista.

Es importante que la información entregada durante el proceso sea "consistente" con la que se le va a dar al oficial de la CBP. De no ser así, la persona será sometida a una revisión más profunda.

Conforme pasan los días, aumenta la cifra de testimonios que revelan la cantidad creciente de cubanos cuyos trámites de parole están siendo aprobados.

La cubana Daymaris Tapia y sus dos hijos menores de edad se encuentran en el grupo de solicitantes que fueron de los primeros en recibir la aprobación del nuevo parole humanitario para emigrar legalmente a Estados Unidos.

Yailén Arcos, otra cubana radicada en territorio estadounidense, se mostró también muy feliz tras haber recibido la aprobación del programa de visas humanitarias para que su sobrina viaje al país, y esperaba que su hermana, madre de la menor, fuera aprobada muy pronto.

Un grupo de Facebook llamado "Parole para cubanos I134" reúne ya a más de 10 mil personas interesadas en el tema en ambas orillas. En las publicaciones los internautas despejan dudas y comparten inquietudes.

Con el fin de frenar la migración ilegal masiva, el pasado 5 de enero el presidente Joe Biden anunció un programa para que 30 mil inmigrantes de Cuba, Nicaragua y Haití puedan solicitar su entrada legal al país siempre que cumplan los requisitos.