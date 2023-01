Preso del 11J enferma de hepatitis en el Combinado del Este de La Habana

El preso político por manifestarse el 11J, Yander Rodríguez Iglesias, enfermó de hepatitis en el Combinado del Este en La Habana, según denuncia de familiares y organizaciones defensoras de Derechos Humanos.

Rodríguez Iglesias, quien fue condenado a 12 años de prisión por protestar pacíficamente, tampoco recibe tratamiento médico ni ayuda alguna por su enfermedad, apuntó su madre, Isabel Doreyis Iglesias Rivero, en su reporte de Radio Televisión Martí.

“Él está con hepatitis y hace dos meses aislado. Allí no va un médico, allí no va un oficial, nadie a preguntarle cómo se siente, a hacerle un estudio. No lo llevan a hacerle los análisis”, expuso Iglesias Rivero sobre la salud de su hijo.

También aseguró que “no le han dicho qué tipo de hepatitis tiene. Ni le han practicado ninguna prueba, para saber cómo está, ni si ya se curó”.

La organización Prisoners Defenders denunció en Twitter el caso de Rodríguez Iglesias, y reiteró que no recibe ni tratamiento ni ayuda por la hepatitis que contrajo en prisión.

El propio preso político, a través de una llamada telefónica difundida en el portal Cubanet, dijo que se encontraba con hepatitis “por la falta de higiene y la contaminación que hay en las celdas; el hígado me está doliendo mucho y ni siquiera se me brinda la debida alimentación que lleva mi enfermedad”.

En esas condiciones de salud, Yander Rodríguez ha sido maltratado verbal y físicamente, añadió su madre al citado medio.

“Lo han maltratado, verbalmente. Un guardia le dio dos piñazos fortísimos en el pecho. Hace poco dice que, así enfermo de hepatitis, lo esposaron, lo sentaron en una oficina y lo tuvieron allí, esposado, varias horas. Luego le quitaron las esposas y lo mandaron para la celda donde él está y no le dieron una explicación de por qué lo tenían ahí así”, lamentó Iglesias Rivero.

Rodríguez Iglesias, de 30 años, es uno de los manifestantes del 11 de julio en Güira de Melena, Artemisa, y fue sancionado a 12 años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos y portación y tenencia ilegal de armas.