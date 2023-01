Cubano Andy Granda nominado a judoca del año por la Federación Internacional

El cubano Andy Granda ha sido ha sido nominado a mejor judoca del año por la Federación Internacional de Judo​ (IJF, por sus siglas en inglés).

Andy, de 30 años, es el actual campeón mundial de la división de los superpesados (más de 100 kg), condición que ganó en octubre pasado, al alzarse con el título en el Campeonato Mundial celebrado en Taskent (Uzbequistán).

Según recuerda la IJF en su página web, el premio se entrega cada año para acentuar los logros más sobresalientes en esa disciplina deportiva.

"¡Estos premios especiales serán votados por el público para reconocer a los mejores atletas, ippons, iniciativas y más!", señaló la organización.

La votación comenzó el pasado el 12 de enero y cerrará el martes 31 de enero.

Los que quieran votar por el cubano deben hacerlo en la página web awards.ijf.org.

El matancero deberá competir con otros cuatros ganadores de la medalla de oro en Taskent-2022 en otras categorías: Tato Grigalashvili (Georgia, 81 kg), Tsend-Ochir Tsogtbaatar (Mongolia, 73kg), Davlat Bobonov (Uzbekistán, 90 kg) e Hifumi Abe (Japón, 66 kg).

En el judo femenino se enfrentan por el galardón la croata Barbara Matic, la francesa Romane Dicko, la japonesa Uta Abe y las brasileñas Mayra Aguiar y Rafaela Silva.

Las demás categorías son Judo for Children 2022, Coaching for achievement, Judo for peace, Mejor ippon, Momento del año y Estrella emergente.

Los ganadores se darán a conocer en febrero durante el Grand Slam de París de 2023, que se efectuará los días 4 y 5 de febrero.

Andy Granda y la canoísta Yurisleidis Cirilo fueron seleccionados los mejores atletas cubanos de 2022, a partir de la votación realizada por el INDER y la prensa especializada.