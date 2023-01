Aplican multa en panadería de Pinar del Río por panes “bajo peso”

La Dirección de Inspección de Pinar del Río aplicó el pasado lunes multas y sanciones en la panadería La Malta de esa ciudad luego de que detectaran panes con menos gramos que lo reglamentado.

“En este minuto el equipo de inspección de la DI, y DTI operan la Panadería La Malta donde se detecta pan bajo peso de 400 gramos, de 5 muestras solo 300 o 200 gramos de menos. Se aplican medidas y multas correspondientes”, informó esa institución en su perfil de Facebook, en un post donde se incluyeron imágenes de los referidos panes con “bajo peso”.

El post de la oficina de inspección desató el malestar entre los usuarios quienes aseguraron que esta situación se extiende por todo el país.

“Pero así están en todas las panaderías y en todos los lugares. Mucho robo y descaro hacia el pueblo”, afirmó un internauta.

“¡Qué tristeza! Pero esto ocurre a lo largo y ancho de la isla. Es una cadena que no acaba, el que viene detrás en unos días o meses hará lo mismo, y así...”, comentó otro usuario.

“Yo vivo en San Miguel del Padrón, reparto María Cristina, y el pan que nos dan no sirve para nada, empezando el tamaño es super chiquito, mala calidad, está ácido… No sirve para nada eso, sin contar la demora en traerlo al punto de venta. Nada, que con esto no hay quien pueda, es un mal de hace mucho tiempo y cada día es peor”, relató otra cubana.

En octubre pasado, el Gobierno Provincial del Poder Popular de La Habana inspeccionó seis panaderías del municipio La Lisa y detectaron decenas de irregularidades.

El operativo lo hizo la Dirección de Inspección Provincial, el 23 de octubre. Comprobaron que los panes de venta a la población pesan mucho menos de los 80 gr normados en todas las panaderías inspeccionadas. Oscilan entre 40 y 48 g por unidad.

Según los inspectores se incumplen planes de producción “sin justificación porque tienen las materias primas”; hubo violación de procedimientos contables; mercancías retenidas no expuestas en áreas de venta; y falta de componentes en las producciones porque los ingredientes son “acaparados por los panaderos”.

El pan normado que ofrece el Estado cubano, una de las pocas opciones alimenticias a que puede acceder buena parte de la población, es motivo de denuncias constantes por su mala calidad.