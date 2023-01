Yubrán Luna responde a los rumores de reconciliación con Lola

El actor y comediante Yubrán Luna aclaró que los rumores que desde hace días circulan en las redes sociales sobre una supuesta reconciliación entre él y su expareja, Lola Colina, son totalmente falsos.

"Yo no sé de dónde salió esa noticia ni me interesa, pero entiendo que las redes son así. Sí quiero aclarar que Lola y yo no nos vemos hace muchísimo, y que yo no he vuelto con Lola. De volver no tendría miedo en absoluto en decirlo, ya yo lo dije una vez, ustedes me quieren tanto que me aguantarían todo, así que no tengo por qué ocultarlo", dijo el actor durante la última emisión de su show "De loco a loco", en la cual presentó a su nueva compañera, la actriz y humorista Judith González.

Yubrán y Lola anunciaron su relación en abril del año pasado durante una transmisión en vivo del programa en el que luego fueron coanfitriones, Con Luna y sin miel.

La pareja se reencontró después de muchos años. Ambos tuvieron un noviazgo en 2013 y Lola confesó que él fue su primera relación seria y que realmente nunca dejó de quererlo a pesar de todo el tiempo que había pasado.

En agosto pasado, varios meses después de un corto pero intenso romance en el que incluso se llegaron a comprometer durante unas vacaciones en México, Yubrán confirmó que estaba separado de Lola, luego de que salieran a la luz unas fotos de ella con otro hombre en una playa de Miami.

El actor explicó que un motivo importante de que la relación no funcionara fue que no lograron trabajar bien juntos porque Lola era "indisciplinada".

Poco después, Lola dijo en una directa en sus redes que "la disciplina es una de las cosas que más yo tengo laboralmente", pero destacó que "si algo te suena incorrecto tú no lo haces aunque sea disciplina".

