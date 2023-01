"Este año voy a encontrar al asesino de mi hija", dice madre de joven cubana asesinada en 2020

Sheila Núñez, madre de la joven Melissa González, asesinada de un disparo en enero de 2020 mientras conducía por la I-95, asegura que no entiende que tres años después las autoridades no hayan atrapado al responsable.

“Han pasado tres años, pero ha llegado el final. Este 2023 me lo propongo y lo voy a lograr. Este año voy a encontrar al asesino de mi hija. Ya me cansé de esperar”, dijo Núñez en declaraciones a Univision.

“Algo falla, es imposible que, si tienen un carro, si tienen una imagen donde había personas, si tienen a una persona con un rifle, no salga nada de ahí. Todos los casos se resuelven, por qué no el de mi hija. No voy a esperar más”, añadió la mujer.

La madre de la joven fallecida y otros allegados visitaron este 27 de enero la tumba de la joven, quien este viernes hubiera cumplido 26 años.

“Le compré este osito con sus flores y un globo que dice ‘te quiero mucho, mi amor’. Si existe la vida como pensamos en el cielo, va a estar muy feliz de ver el número 26”, dijo Núñez, quien no se resigna a haber perdido a su hija.

En declaraciones a Local 10 News, Sheila dijo que tres años después siente el mismo dolor que el primer día.

Un abogado contratado por la familia se ha propuesto contribuir a esclarecer el caso ante la lentitud de la policía.

“Mi propósito es tratar de ayudar a ver qué puedo hacer. Si tenemos que conseguir investigadores privados, si podemos ayudar a la policía de cualquier modo. No quiero que este caso se ponga frío”, indicó a Univision el letrado, quien estima que a partir de los datos del vehículo se pudiera llegar a obtener mayor claridad sobre lo sucedido.

Melissa González, acababa de graduarse de la Universidad Internacional de Florida cuando recibió un disparo mientras conducía por la carretera Interestatal 95 en el condado de Miami-Dade.

Su auto se aproximaba a la Northwest 79th Street pasadas las 8 de la noche del 3 de enero de 2020 cuando se escucharon varios tiros y una bala la alcanzó por detrás.

La joven iba a visitar a su abuelo en el hospital Mount Sinai, de Miami Beach, en compañía de su novio Julián Véliz Cortina, cuando se desató la tragedia.

El joven explicó a la policía que él viajaba en el asiento del pasajero cuando escuchó los disparos. Al percatarse de que Melissa estaba herida se bajó del auto y llamó al servicio de emergencia 911. Los bomberos trasladaron a González al Centro de Traumatología Ryder del Hospital Jackson Memorial, donde la declararon muerta.

Un testigo que trabajaba en el área dijo que escuchó al menos ocho disparos. Los detectives estimaron que una bala perdida proveniente de un vehículo de cuatro puertas de color oscuro mató a la joven.