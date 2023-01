La Diosa muestra imágenes de la casa en la que vivirá

La popular cantante cubana Dianelys Alfonso Cartaya, más conocida como La Diosa, compartió con sus seguidores la casa en la que está viviendo en Miami, un inmueble de dos plantas que todavía tiene que amueblar pero que la llena de orgullo.

"Estoy viviendo en esta casa, estoy en un lugar superresidencial, bello, tranquilo. Estoy muy feliz de llegar con el pie derecho a este país", dijo la intérprete en un video que compartió inicialmente en Instagram pero que luego borró y cuyo estreno fue a través del canal de YouTube del influencer Alejandro Pérez Prado, conocido como "Cuba Urbano Noticias".

"Esta casa la prepararon para mí, no tiene muebles de momento pero la cocina está perfecta", dijo la cantante que mostró todo el interior de la vivienda, de cuatro habitaciones, dos baños y un gran terraza.

La cantante explicó que le dejaron "una máquina para hacer ejercicios", algo que aseguró que tendrá en cuenta pronto.

"Me voy a poner para mí, me voy a poner para mi imagen [...] Estoy viviendo cosas muy lindas, estoy super agradecida de todos los mensajes de los artistas que viven aquí, del recibimiento de mis amigos, de mis fans... Me siento muy feliz, señores, ni me lo creo", añadió.

La Diosa adelantó que este mismo domingo 29 de enero estará en las calles de Miami grabando un videoclip, el primero tras su reciente arribo a Estados Unidos.

"Estoy aquí para crecer, estoy aquí para demostrarles que yo soy de las buenas, estoy aquí para no gritar más, para demostrarlos que puedo", concluyó la artista.

La Diosa se mostró muy emocionada tras arribar este viernes a Miami en compañía de su familia y aseguró que llega a EE.UU. con el deseo de triunfar y crecer.

En sus primeras palabras a la prensa congregada en el Aeropuerto Internacional de Miami, La Diosa dijo estar muy agradecida a Estados Unidos por haberle concedido el parole humanitario, que calificó como “la salvación” de su vida, debido a la censura a que estaba sometida en la isla.

La Diosa tuvo palabras de ánimos para quienes se encuentran en el proceso de solicitar el parole humanitario, programa que calificó de “impresionante y muy importante para los cubanos”, para que puedan tener un “mejor futuro”.

Sobre la posibilidad migratoria que se abrió para ella y su familia, la cantante dijo que su fallecida mamá le mandó del cielo un patrocinador, persona de la que no dio pistas concretas, aunque sí indicó que fue alguien que se acercó a ella a ofrecerle la posibilidad sin habérselo pedido ella.

Dianelys Alfonso Cartaya arribó pasadas las 4 de la tarde de este 27 de enero a Miami en compañía de su esposo, el productor musical conocido como “Rey Mago” y la pequeña hija de ambos, Reychel. En Miami ya se encuentra también su otro hijo, Axel, de 14 años, que tiene nacionalidad francesa.

La intérprete publicó imágenes en sus historias de Instagram en las que se les vio caminando por un túnel del Aeropuerto Internacional José Martí hacia el avión de American Airlines y luego otra de ellos saliendo del avión una vez que arribaron a territorio estadounidense.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.