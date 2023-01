VIRAL: Enorme tiburón toro cerca de la orilla en el sur de Florida

Un tiburón toro de gran tamaño fue captado en cámara muy cerca de la orilla en la Bahía de Biscayne, en el sur Florida.

Las imágenes del escualo se viralizaron desde el perfil de Instagram Only in Dade, donde en pocas horas acumulan más de 60 mil visualizaciones y cientos de comentarios.

"Por si acaso pensabas que Biscayne Bay no era más que delfines y kayaks. Parece un gran tiburón toro simplemente navegando por las aguas poco profundas", reseña la publicación de Only in Dade.

"¡Oh Dios mío, es enorme, nunca he visto nada como esto!", se escucha comentar a quien divisó al animal y lo filmó. Al parecer el video fue filmado desde un balcón de un edificio situado frente a la costa. En las imágenes en cuestión se ve tiburón nadando cómodamente por una zona muy pegada a la orilla de la bahía.

El tiburón toro suele vivir cerca de áreas muy pobladas de costas tropicales y es una de las tres especies de escuelos con más posibilidades de atacar a los humanos junto al gran tiburón blanco y al tiburón tigre, según reseña National Geographic.

Son de tamaño medio, con cuerpos gruesos y robustos, y largas aletas pectorales. En la parte superior son de color gris, y por debajo blancos. Rápidos y ágiles depredadores se alimentan de cualquier cosa a su alcance, como peces, delfines e incluso otros tiburones.

Aunque los humanos no forman parte de la dieta habitual del tiburón toro, como frecuenta las aguas turbias de estuarios y bahías, a menudo atacan a las personas por accidente o simple curiosidad.

Aunque el tiburón toro no es una especie amenazada ni en peligro, en muchas ocasiones son objeto de pesca por su carne, su piel y el aceite que se extrae de ellos.

En 2021 Florida fue la región del mundo con más ataques de tiburón no provocados, con 28 mordeduras, 17 de ellas en el condado de Volusia.

Ese mismo año Estados Unidos fue el país donde más ataques de tiburón no provocados se produjeron, con 47 mordeduras registradas, que representan el 64 por ciento del total. De esas 47 agresiones, solo una fue mortal.