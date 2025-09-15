La Dura vivió una experiencia extrema en sus vacaciones por las Bahamas. Aunque sus imágenes flotando entre tiburones en aguas cristalinas transmiten seguridad y calma, un vistazo a sus historias de Instagram reveló una realidad muy distinta: la influencer cubana pasó un susto que no todos vieron venir.

“Qué miedo. Aquí casi salimos ripiados porque yo no quería tocarlos y él quería ponérmelos encima”, confesó al publicar una foto en sus historias de Instagram. En otra grabación, mientras acariciaba a uno de los tiburones, el animal se movió bruscamente, provocando una reacción espontánea: “Voy para fuera”, dijo entre nerviosa y divertida, abandonando el agua segundos después.

Captura de Instagram / La Dura

A pesar del susto, La Dura compartió en su perfil principal una imagen en la que aparece relajada, rodeada de escualos, y acompañó la publicación con el mensaje: “De las experiencias más lindas: nadar entre tiburones sin ser uno de ellos”. La frase fue celebrada por sus seguidores y generó una oleada de reacciones, comentarios y memes.

Reacciones virales

En la sección de comentarios, muchos aplaudieron su valentía, mientras otros destacaron el contraste entre la imagen empoderada y la confesión espontánea del susto. Frases como “El animal más hermoso... y a su lado, un tiburón” o “Siempre has estado entre tiburones” se repitieron entre los usuarios, mientras algunos hacían referencias a su reciente ruptura con Jacob Forever. “Así sí se pasa una separación bien”, comentó una seguidora. Otro escribió: “Jacob Forever se quedó seco”, en alusión al éxito con que La Dura ha manejado su nueva etapa.

Otros mensajes, entre bromas y admiración, reforzaron su impacto en redes: “Oye, nunca habías enseñado nada. Separada: pues se enseña”, “Anda loma abajo y sin frenos publicando diario” y “Me quiero divorciar” fueron solo algunas de las frases destacadas.

Entre escualos, seguidores y titulares

El episodio ha servido para consolidar aún más su presencia mediática. En lugar de ocultar el miedo, La Dura optó por mostrarlo, convirtiendo su sinceridad en una nueva forma de conectar con el público. La combinación de imágenes impactantes, mensajes personales y reacciones virales refuerza su imagen de figura fuerte, real y cercana.

Lejos de apagarse tras su separación, La Dura sigue demostrando que está en el centro de la conversación pública. Y esta vez, ni siquiera los tiburones pudieron eclipsarla.

