Erdwin Fernández sobre crisis migratoria en Cuba: "Es triste ver cómo se van tantos, cada día más"

El popular actor cubano Erdwin Fernández denunció la crisis migratoria que sufre el pueblo de Cuba y se posicionó junto a quienes luchan por los sueños y por tener algún día un país mejor.

"Es triste ver cómo se van, nos vamos, tantos, tantos y cada día más y más jóvenes, no tan jóvenes y los no jóvenes. Muchos llegan y otros muchos también pierden su vida, su preciosa vida en un mar o en una tierra ajena y los lloran y se olvidan", dijo el actor en su perfil de Facebook este lunes.

Facebook Erdwin Fernández Collado

Explicó que la migración está dejando un saldo negativo para Cuba como nación. En su criterio, cada persona cuenta para llevar adelante un país.

"Todos tan necesarios para una nación, para una verdadera nación. Leí que el mundo es como es y no como te lo imaginas. Tienes que aceptarlo y "pelearlo" así. Yo prefiero soñar, imaginar una Cuba distinta, donde todos trabajáramos, creáramos un país donde la gente deseara vivir y no irse, marcharse, escapar, como se escapa de un derrumbe, de un naufragio", comentó.

Fernández está convencido de que es "sencillo", aunque "no fácil" que todo se transforme para mejor en la isla. Cree que el cambio debería iniciarse desde el respeto a la libertad de expresión de los ciudadanos.

"Un país donde se hable de vida, de patria, no de muerte. Donde las familias quieran ver nacer y crecer a sus hijos ahí, en su tierra, sin justificaciones, sin oír: 'Mi hijo, mi hija, mi hermano, mi vecino, o mi Mamá o mi Papá están presos por pensar distinto, por no estar de acuerdo y ser sinceros y no hipócritas. Sin oír, 'la culpa es del vecino', sin necesidad de pedir resistencia ante el deterioro y a cambio de nada, sin un 'cállate la boca, no pienses, no opines, habla bajito, o mejor no hables", dijo el artista.

Se refirió también a la necesidad de que el pueblo cubano vuelva a sentir orgullo de sus raíces culturales e identitarias; y fantaseó con el momento en que pueda volver a su tierra natal, tras el necesario cambio político.

"Una nación con futuro, de la que sus hijos puedan contestar orgullosos ante la pregunta: ¿De dónde eres compadre? ¿Hacia dónde vas?... Hermano, soy cubano, vivo en Cuba y voy hacia ella, hacia mi isla próspera e inmensa. Sé que habrá algunos que me contestarán: 'Jjj sigue soñando'. Pues bien, el mundo es y será de los soñadores, les guste o no", comentó.

Este mes Fernández cumplió su primer año residiendo en Estados Unidos. El actor llegó a Miami en enero de 2022 junto a su esposa y recibió numerosos mensajes de afecto de otros artistas cubanos radicados en Florida.

En varias ocasiones ha denunciado ataques en las redes sociales por su postura contraria al régimen y ha expresado su inconformidad con criterios de artistas e intelectuales cubanos residentes en la isla que negaron la represión tras las protestas del 11J, algo que consideró una “negación política de la realidad”.