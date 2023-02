Alegría de un cubano que patrocinó a su sobrina junto a cinco familiares más: “¡Todos aprobados!”

Un cubano residente en Estados Unidos relató su experiencia como patrocinador de su sobrina y cinco familiares más. “¡Todos fueron aprobados!”, indicó el joven, sorprendido por la rapidez y buena fortuna con que se aprobó el parole humanitario.

“Van a aprobar a uno, van a aprobar a otros, subí diferentes aplicaciones la verdad ni me lo creo”, dijo este sábado a Telemundo 51 el patrocinador, identificado como Robert Alberteris.

Confesando sus dudas e incredulidades, el joven estomatólogo refirió cómo se decidió a patrocinar a su sobrina y el resto de familiares. “Presenté la aplicación de ella el día 18 y el día 20 todos estaban aprobados”, señaló.

Robert se informó bien de todos los pasos y requisitos del visado parole, pero tenía dudas sobre el éxito de su gestión. “Van a aprobar a algunos”, pensó el joven escéptico. “Me tomó por sorpresa, realmente no esperaba que los aprobasen a todos”.

Sus titubeos le llevaron a presentar varias aplicaciones en fechas diferentes, pero se llevó una sorpresa al comprobar que todos habían sido aprobados. “Yo todavía ni me lo creo, la verdad”.

A sus 35 años, Robert trabaja en una clínica de odontología, un empleo que le ha permitido tener la solvencia necesaria para hacer de patrocinador a seis miembros de su familia.

“Desde el inicio tenía pensado solo tres: mi hermana, su esposo y la niña pequeña. Pero después de informarme y ver las noticias, me dije ¿por qué no aplicar para los seis, quién quita que tenga esa suerte de traerlos juntos a todos?”, relató el joven.

Entrevistado por el mencionado canal, el abogado de inmigración, Ángel Leal, explicó que no existe un número limitado de personas que pueden ser avaladas por un solo patrocinador.

“No hay ningún límite. Este programa no establece un límite de personas que pueden ser patrocinadas por un solo patrocinador. Lo que sí hay que tener en cuenta es la solvencia económica de ese patrocinador, que puede patrocinar al número de personas que desee, siempre y cuando su economía se lo permita”, indicó.

No todos los cubanos que se acogen a los beneficios del programa de parole humanitario corren la misma suerte, como refirió vía telefónica Dariel Ferrer.

“Estoy muy preocupado, porque ni a mi esposa ni a uno de mis hijos le llegó. Yo no sé qué hacer, necesito ayuda”, declaró Ferrer. “Nos presentamos los cuatro a la vez, y nos aceptaron a unos, y a otros no. No sé a dónde acudir ni qué hacer para solucionar esto”.

En ese sentido, el abogado Ferrer recordó que “este es un programa totalmente discrecional. No es un derecho, no es algo que puedes apelar en caso de que no aprueben el formulario I-134A (Solicitud online para Convertirse en Persona de Apoyo y Declaración de Apoyo Financiero)”.

“Por lo tanto, es importante tratar de identificar el motivo por el cual no la persona no fue aprobada y sobre todo, si tiene un historial migratorio en este país, si ingresó ilegalmente después del 9 de enero, si estuvo aquí anteriormente, si tiene orden de deportación, si tiene doble nacionalidad o residencia”, señaló Leal.

Asimismo, afirmó que las personas que hayan sido rechazadas su solicitud de visa humanitaria y no incumplan la normativa, siempre pueden intentarlo otra vez, tramitando el parole con otro patrocinador.

Finalizado el primer mes del año, Estados Unidos dio a conocer que había aprobado más de 4,700 casos de parole humanitario a cubanos desde que la administración Biden hizo efectivo el 6 de enero su estrategia para controlar la crisis de migrantes por sus fronteras marítimas y terrestres.

La cifra de cubanos llegados a este país por esta vía, unida a la confirmación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de la drástica caída del número de cubanos intentando cruzar por la frontera sur estadounidense, confirma que el programa de visa humanitaria está marcando un hito en la prolongada crisis migratoria que atraviesa la isla.

En principio, el programa se mantendrá vigente hasta el 25 de abril, fecha en la que está prevista que un tribunal federal de Texas discuta los argumentos de una demanda presentada en su contra por 20 estados republicanos.