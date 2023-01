EE.UU. aprueba más de 4,700 casos de parole humanitario a cubanos

Estados Unidos aprobó más de 4,700 casos de parole humanitario a cubanos desde que la Administración Biden hizo efectivo el 6 de enero último su estrategia para controlar la crisis de migrantes por sus fronteras marítimas y terrestres, según datos difundidos en la prensa estadounidense.

Más de 7,500 residentes en Cuba, Haití y Nicaragua recibieron la aprobación para acogerse al parole humanitario que les permite entrar legalmente a ese país, de acuerdo con datos obtenidos este fin de semana por CNN.

De ese total, más de 4,700 son cubanos, alrededor de 2,000 son haitianos, y más de 800 corresponde a nicaragüense, apuntó el citado medio

Los datos de la cantidad de cubanos que hasta ahora han llegado a EE.UU. a través de esta vía, a menos de un mes de establecida, más la reciente confirmación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de la drástica caída de llegadas de migrantes de la isla por la frontera sur estadounidense confirman que la vía para migrar hacia ese país está siendo el programa de Biden, que en principio se mantendrá vigente hasta el 25 de abril, fecha en la que está prevista que un tribunal federal de Texas discuta los argumentos de una demanda presentada en su contra por 20 estados republicanos.

En la última semana había trascendido que unos 1,400 cubanos había recibido el parole humanitario que implementó la Administración Biden a inicios de enero para detener el flujo migratorio ilegal hacia Estados Unidos, y que beneficia también a nicaragüenses, haitianos y venezolanos.

La medida, si bien no es compartida por una veintena de estados republicanos, ha demostrado ser efectiva, al reducir la cantidad de entradas a Estados Unidos de personas, a través de sus puntos fronterizos, sostuvo el diario The New York Times.

La demanda de los estados republicanos para anular el programa de parole humanitario de la Administración Biden fue presentada ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Texas, en Victoria, y argumenta que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), "bajo el falso pretexto de impedir que los extranjeros crucen ilegalmente la frontera", ha creado un nuevo programa de visados, sin respaldo de una legislación del Congreso, para permitir que hasta 360,000 inmigrantes anuales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela puedan acceder mediante parole a EE.UU. por dos años y con derecho a permiso de trabajo.

Desde el 6 de enero último, el programa de parole humanitario lanzado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se propuso frenar el desproporcionado flujo de inmigrantes por la frontera sur, y favorecer una entrada ordenada y segura para hasta 30 mil personas de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití.

A partir de esa fecha decenas de beneficiados han podido entrar ya a territorio estadounidense tras cumplir un proceso expedito de reclamación.

La puesta en marcha de la iniciativa también implicó un reforzamiento de los controles fronterizos con la advertencia de que las personas que intenten ingresar al territorio estadounidense serán expulsadas de manera expedita, con una penalidad de cinco años de prohibición para regresar al país y sin derecho a solicitar los beneficios del programa de parole.

Asimismo, los balseros que sean interceptados por las autoridades migratorias, serán retornados ni podrán acogerse al parole, de acuerdo con las leyes vigentes en Estados Unidos.