Lenier Mesa felicita a Marc Anthony por el Grammy al Mejor Álbum Tropical

Marc Anthony se alzó este 5 de febrero con el Premio Grammy al Mejor Álbum Tropical, con el disco Pa'lla Voy, y uno de los que le hizo llegar su felicitación fue el cantante cubano Lenier Mesa quien colaboró como compositor en esta producción.

A través de su Instagram el artista envió un mensaje al salsero estadounidense por el galardón y también le agradeció por la oportunidad de trabajar juntos.

“¡Muchas felicidades! Agradecido de que confiaras en mí y recibir tan lindos reconocimientos. ¡Gracias!”, escribió Lenier en la publicación.

Cuatro de las nueve canciones que conforman el álbum fueron coescritas entre Marc y Lenier: “Amor No Tiene Sexo”, “Mala”, “Gimme Some More” y “Pa'lla Voy” que le da nombre al disco.

Otro que se sumó a las felicitaciones por este Grammy fue Ángel Pututi Arce, quien participó en este álbum del salsero también como compositor.

Este no es el único reconocimiento que ha recibido esta producción; en la más reciente entrega de los Latin Grammy Lenier y Marc se llevaron dos premios, uno en el apartado Mejor Canción Tropical por el tema “Mala” y otro al Mejor Álbum de Salsa por el disco Pa´llá Voy.

A esta 65 edición de los Premios Grammy estaban nominados los cubanos Cimafunk, Arturo Sandoval, Camila Cabello, Paquito D'Rivera y Arturo O'Farrill, pero únicamente este último se alzó con el galardón en la categoría Mejor Álbum de Jazz Latino por el disco Fandango At The Wall In New York.

