El reproche viral de Jennifer Lopez a Ben Affleck en los Grammy

Ben Affleck en los Grammy 2023 es el nuevo meme del momento. El actor de Hollywood acompañó a su esposa Jennifer Lopez a la entrega de premios y, mientras ella se lo pasó en grande, las caras de aburrimiento de él hablaban por sí solas. Tanto que las redes sociales se inundaron de fotos suyas en el evento con expresión de cansancio y aburrimiento.

Pero si desde el otro lado de la pantalla, las caras de aburrimiento del actor eran evidentes, para Jennifer Lopez que estaba a su lado aún más. Y en un momento dado de la noche, la Diva del Bronx no dudó en llamarle la atención a su marido para pedirle que pareciera "más amigable y motivado". Con tan mala suerte de que las cámaras les estaban apuntando en ese momento.

Con la ayuda de un lector de labios, desde el portal inglés Daily Mail han podido averiguar qué se dijeron exactamente cuando el presentador Trevor Noah se sentó junto a ellos. "Para. Tienes que parecer más amigable. Tienes que estar motivado", le habría dicho JLo a su marido, quien respondió: "Podría".

Al darse cuenta que las cámaras les estaban apuntando, los dos actuaron como si no hubiera ocurrido nada y dieron por zanjada la tensa conversación.

Memes de Ben Affleck

Para los cibernautas no pasaron desapercibidas las caras del actor y muchos de ellos se sintieron identificados con él. "Ben Affleck es yo cuando voy a una fiesta y pienso que mejor me hubiera quedado en mi casa" o "Yo pensé que no tenía ganas de vivir hasta que vi a Ben Affleck", dijeron algunos usuarios al ver las imágenes virales.

Tras la 65ª entrega de los prestigiosos premios, la artista compartió un recopilatorio de imágenes de su paso por la gala con una dedicatoria muy especial para su marido. "Siempre el mejor momento con mi amor, mi esposo", comentó JLo.

