¡Con taconazos! Shakira revoluciona limpiando al ritmo de "I might kill my ex"

Mientras el mundo espera impaciente sus próximas colaboraciones con Karol G y Manuel Turizo, Shakira continúa sin dar señales de cuando podremos escuchar estos temazos. En cambio, este San Valentín compartió un vídeo que está revolucionando a sus seguidores en el que aparece limpiando con taconazos y una canción que habla por sí sola...

Al ritmo de uno de las canciones más sonadas de este arranque de 2023, "Kill Bill" de SZA, la artista se ha grabado limpiando su cocina con un mono negro y unos tacones de aguja con los que no cualquiera podría caminar, ni mucho menos limpiar. Pero parece que su calzado no es un inconveniente para la artista de 45 años, que trapea una alfombra con mucho estilo.

Ni los tacones de aguja han pasado desapercibidos por sus fans ni tampoco el fragmento de la canción que suena de fondo mientras ella limpia, y es que todos están seguros que se trata de una nueva indirecta para su ex Gerard Piqué. ¡Le ha vuelto a salpicar!

Mientras que Shakira friega la alfombra, la letra de la canción de SZA dice: "I might kill my ex, not the best idea. His new girlfriend's next, how'd I get here?". Unos versos que si los traducimos dicen: "Podría matar a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la siguiente, ¿cómo llegué aquí?."

Cabe destacar que este vídeo lo comparte la de Barranquilla el día de San Valentín, por lo que sus seguidores no tienen duda de a quién está dirigido...

Aquí te dejamos algunos comentarios que se leen en el tablón: "La Shaki enviando indirectas muy directas", "Shakira canta “Podría matar a mi ex, no es la mejor idea Y después a su nueva novia, ¿cómo llegué aquí?” Mientras limpia en el día de los enamorados", "Te gusta ver el mundo arder reina", "Trapeando la alfombra y con tacones, simplemente icónica", "Jajajajajajajajajajajajajja la letra de la canción" o "Para los que dicen que no sabe trapear, les recuerdo que en su canción con Bizarrap trapeó el piso con Don Piqué… y le quedó reluciente".

Y tú, ¿qué opinas?

