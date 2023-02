EE.UU. alerta sobre fraudes en parole humanitario: "Es una estafa si le piden dinero"

Nuevamente la embajada de Estados Unidos en La Habana advierte a los cubanos sobre fraudes en el proceso de obtención de parole humanitario, y recalcó que todos los pasos son gratuitos.

"Le recordamos que el acceso al proceso de parole es gratuito. Ni el partidario con sede en EE.UU. ni el beneficiario en Cuba están obligados a pagar una cuota para presentar el formulario o para ser considerado", reiteró la sede diplomática en Twitter.

"Es una estafa si le piden dinero", subrayó.

Como ha hecho al menos en una ocasión anterior, la embajada compartió un aviso del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) donde se alerta que el acceso a los procesos es gratis.

"No hay que pagar nada para presentar el Formulario I-134A, ni para ser considerado para autorización de viaje o permiso de permanencia temporal, señaló USCIS en su página web.

Desde que la administración Biden puso en vigor el programa de parole humanitario para emigrar legalmente a Estados Unidos, ha habido varios casos de personas que han perdido su dinero en estafas.

Así le ocurrió a una doctora cubana de 28 años que fue engañada por un supuesto patrocinador al que contactó por Facebook, y que se ofreció a sacarla de la Isla.

"La mayoría dice que tiene familiares en Cuba que le devolverán el dinero si algo sale mal, pero todo son mentiras”, dijo a NBC News.

La joven relató que un pariente suyo le transfirió 1,800 dólares al estafador, una cantidad que su familia demoró años en ahorrar. De esa cifra, 800 dólares eran supuestamente para el proceso de solicitud y 1,000 para un abogado.

Tras enviar el dinero, la persona bloqueó a la doctora en Facebook.

"Muchas personas con las que me he puesto en contacto desde entonces me piden dinero por adelantado. Cuando les digo que no voy a pagar antes de tiempo, inmediatamente me bloquean", dijo ella.

Otro cubano fue víctima de la estafa de un falso patrocinador que le birló 2,500 dólares.

Tuvo que vender la motoneta -su medio de trabajo en Cuba- para reunir el dinero con que pagar al sujeto y lo perdió todo.

"Al final me quedé sin motoneta, sin dinero y sin nada", le confesó el hombre al periodista Alexis Boentes, de Telemundo 51.

El joven contó que vio en Facebook una publicación en la que se ofrecía patrocinio y contactó a la persona, quien le informó que "el trámite salía en 5,000 dólares, que la abogada cobraba 2,500 por meter el trámite y los otros 2,500 se pagaban cuando ya estuviera el trámite aprobado en Estados Unidos".

El presunto estafador fue incluso a la vivienda de su familiar en EE.UU. para recoger el dinero. Todo parecía bien, pero "hasta los días de hoy", afirmó.

"Me bloquearon mi número de WhatsApp y ya más nunca, más nada. Nada, nada, nada", lamentó.

En enero, la embajada estadounidense en La Habana alertó a los cubanos sobre estafas en el parole y recalcó que el proceso es gratuito.