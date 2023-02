Doctora cubana fue estafada por un supuesto patrocinador

Una doctora cubana que desea emigrar a Estados Unidos fue estafada por un supuesto patrocinador que se ofreció a sacarla de Cuba.

La joven de 28 años, que prefirió permanecer en el anonimato, fue engañada por un usuario de Facebook que se quedó con su dinero.

"La mayoría dice que tiene familiares en Cuba que le devolverán el dinero si algo sale mal, pero todo son mentiras”, dijo a NBC News.

Un pariente de la mujer hizo una transferencia de 1,800 dólares al falso patrocinador, una cantidad que la familia de la víctima demoró años en ahorrar.

De esa cifra, 800 dólares eran supuestamente para el proceso de solicitud y los restantes 1,000 para un abogado.

Pero tras enviar el dinero, la persona bloqueó a la doctora en Facebook y jamás volvieron a saber de ella.

"Muchas personas con las que me he puesto en contacto desde entonces me piden dinero por adelantado. Cuando les digo que no voy a pagar antes de tiempo, inmediatamente me bloquean", dijo ella.

Según relató, ha conocido a personas que perdieron su dinero tras pagarle a presuntos patrocinadores, que les enviaron a sus víctimas documentos de viaje que resultaron ser falsos.

Según el reportaje de NBC News, muchas personas que no tienen patrocinadores recurren a las redes sociales, donde incluso hay publicidad de patrocinio, con precios que oscilan entre 8,000 y 10,000 dólares.

Gran parte de esas "ofertas" en plataformas como Facebook e Instagram son estafas diseñadas para aprovecharse de personas desesperadas que intentan llegar a Estados Unidos.

Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos afirmaron en un comunicado que examinan cuidadosamente a cada posible partidario a apoyar financieramente a un emigrante cubano, venezolano, haitiano o nicaragüense.

"USCIS revisa minuciosamente cada caso denunciado de fraude o mala conducta, y puede remitir esos casos a las fuerzas del orden público federales para una investigación adicional", agrega el texto.

Pero muchas estafas ocurren antes de que se presente la solicitud.

La agencia aconseja a los beneficiarios que estén atentos a personas que intentan contactarlos a través de redes sociales y se ofrecen a apoyarlo a cambio de una tarifa u otra forma de compensación.

En enero, la embajada estadounidense en La Habana alertó a los cubanos sobre estafas en el parole y recalcó que el proceso es gratuito.

"Ni el partidario con sede en EEUU ni el beneficiario en Cuba están obligados a pagar una cuota para presentar el formulario o para ser considerado. Tenga cuidado con las estafas de cualquiera que le pida dinero", alertó la sede diplomática.

Esta semana, cubanos que aplicaron al parole humanitario en los primeros días de enero y que aún no han recibido respuesta positiva ni negativa a su solicitud, se mostraron preocupados por lo que califican de "atraso", en relación con solicitantes posteriores a ellos que ya fueron aprobados.

No obstante, abogados cubanos especializados en inmigración les piden paciencia y explican que la respuesta a las solicitudes no tiene por qué ir en el orden en que aplican las personas.

Por su parte, muchos de los que ya tienen aprobado el parole humanitario están adelantando sus viajes ante el temor de que el programa sea interrumpido, a pesar de que en principio debe mantenerse vigente hasta el 25 de abril.

No son pocos los beneficiarios que temen a la demanda interpuesta por una veintena de estados republicanos contra el programa del parole.

La administración Biden fijó la fecha de abril para que un tribunal federal de Texas revise los argumentos de los fiscales estatales que intentan suspender la iniciativa del parole humanitario.