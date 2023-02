Asaltan a taxista cubano

El taxista cubano Jorge Luis Suárez Medina fue asaltado esta madrugada en Boyeros, La Habana, para robarle su carro, según fuentes cercanas.

Se trata de un vehículo amarillo de la marca china BYD, con chapa B 207 441 y el indicativo H 17032, de acuerdo con los datos difundidos en redes sociales.

Datos del propietario del taxi / Foto: Maickael M Noda Pedro

CiberCuba intentó contactar con el taxista, para conocer más detalles, pero hasta el momento no había respondido los mensajes enviados.

Luis Manuel Aborrezco Alfonso, residente en Varadero, alertó de la situación a otros taxistas cubanos ante el inminente peligro que resulta salir a la carretera en estos tiempos.

"La sociedad cubana se ha vuelto loca, ya no es segura la carretera para los que como nosotros trabajamos y somos honrados, ya no lo es y no se nos permite ni tener un arma para defendernos en nuestros vehículos pues se considera un delito", explicó.

Asimismo, pidió a sus colegas de profesión que no cojan la carretera en horario nocturno; y a los que vean un taxi estacionado, que se preocupen por preguntar, no sea que el chofer esté siendo atacado por otras personas.

Aunque en Cuba no hay un registro oficial y público de criminalidad y los datos son controlados por las autoridades, las redes sociales se han convertido en el espacio idóneo para denunciar desapariciones, robos y asaltos.

Hace poco, la familia de Guperto Rafael Cánovas Adán, de 72 años y residente en Camagüey, denunciaba su desaparición. A los pocos días se dio a conocer la noticia de su muerte y del arresto de dos sospechosos.

Este mes, el cubano Eduardo González Rodríguez compartió el testimonio de un taxista de Villa Clara, al que asaltaron con un arma blanca para extraerle dinero y prendas.

"Si no se hace algo con urgencia para frenar la ola de asesinatos, asaltos y crímenes que se suceden a diario, pronto habrá también en Cuba secuestros, tiroteos y pandillerismo. No basta una ley de comunicación para que la gente piense mejor lo que va a decir por miedo a buscarse problemas. Callados los problemas van a empeorar", señaló González.