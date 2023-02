Mujer logra defenderse de atacante en gimnasio de su edificio en Tampa

Una mujer de 24 años pudo defenderse de un atacante que la persiguió en un gimnasio de un complejo de apartamentos de Tampa, en Florida, a finales de enero.

Nashali Alma estaba haciendo ejercicios cuando el sujeto, identificado como Xavier Thomas-Jones, se le acercó e intentó agarrarla por la cintura pero la joven luchó contra él, logró salir del gimnasio y llamar a la policía, según trascendió en un video captado por las cámaras de seguridad del local y difundido la semana pasada en varios medios de prensa.

"Me levanto de hacer mi ejercicio y cojo mi teléfono y él simplemente se me acerca y no se intercambió ni una sola palabra", dijo Alma en un video publicado por WFLA News Channel 8 en Youtube.

La joven se hallaba completamente sola en el lugar cuando el hombre tocó a ala puerta y ella le abrió porque lo había visto allí antes. El sujeto, vestido con ropa deportiva y en chancletas, se dirigió hacia ella en cuanto accedió al lugar y trató de asirla por la cintura.

"En cuanto se acercó a mí lo empujé y le dije: 'Hermano, ¿qué estás haciendo?'", recordó Alma.

La mujer le exigió que se fuera e intentó abandonar el gimnasio, pero él empezó a perseguirla por las instalaciones y consiguió agarrarla e inmovilizarla contra el suelo.

Alma pudo finalmente luchar contra su agresor, salir corriendo del gimnasio y llamar al 911.

"Cuando estaba ocurriendo, en realidad no tenía miedo", dijo. "En realidad soy bastante fuerte, así que en mi mente, él era como igual a mí".

Los ayudantes del sheriff dijeron que Thomas-Jones huyó hacia otro apartamento en donde intimidó a otra mujer y luego de emprender su búsqueda, la policía dio con él al día siguiente.

El acosador habría admitido a las autoridades que sujetó a Alma porque quería tener relaciones sexuales con ella.

Ahora enfrenta a cargos de agresión sexual, detención ilegal y secuestro, según las autoridades.

"Yo diría a todas las mujeres que sigan luchando, que nunca se rindan. Mientras te defiendas y le demuestres que eres fuerte y que no te rindes, creo que es posible escapar. Es mejor ponerse en contacto con las fuerzas del orden cuanto antes. Cuanto antes tengan la información, antes podrán atrapar a esa persona", expresó Alma.

Otros casos de violencia de género han trascendido recientemente en Estados Unidos y muchos de ellos, lamentablemente, han sido feminicidios.

Hace unos días, un masajista fue arrestado en el sur de Florida por agredir sexualmente a una clienta.

También recientemente un cubano residente en Estados Unidos asesinó a su esposa, una colombiana de 33 años que desde hace seis meses residía junto a su pareja en la ciudad de Gainesville, en el estado de Georgia.