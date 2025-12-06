Joven santiaguero denuncia violento asalto y robo de su moto en el Salao

Vídeos relacionados:
Un joven santiaguero identificado como Leonardo Lagomarsini denunció haber sido víctima de un violento asalto en la noche del jueves 5 de diciembre, cuando transitaba por la entrada del Salao, en Santiago de Cuba.
El periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada informó que Lagomarsini fue interceptado por dos individuos que lo golpearon brutalmente y le robaron la moto que conducía.
El joven contó que la lluvia y un pequeño retraso en su regreso a casa lo sorprendieron en el trayecto. Mientras avanzaba por la carretera, recibió una llamada de personas conocidas que le avisaron que había olvidado su casco.
En ese momento, un hombre con un brazo en cabestrillo se le acercó y le pidió que lo llevara hasta el Salao.
“Me dio pena y lo monté en la moto, pero cuando llegamos a la entrada del reparto me golpeó con algo contundente y quedé inmóvil, aunque consciente. Varias personas venían por la zona, pero al ver lo que pasaba se asustaron y retrocedieron”, narró el joven.
Durante el ataque apareció un segundo implicado, quien aprovechó el desconcierto para subirse a la moto y huir del lugar, mientras el primer agresor continuaba golpeando a la víctima y empujándola hacia un matorral.
El asalto ocurrió entre las 6:30 y 7:00 p.m., en un tramo conocido por su peligrosidad, especialmente en la subida hacia Micro 1-A, donde vecinos han reportado otros hechos similares.
“Me confié porque venían personas, muchachos cantando y una guagua alumbraba el camino, pero todo ocurrió demasiado rápido”, lamentó Lagomarsini.
Tras el incidente, el joven presentó denuncia ante las autoridades, que mantienen activa una alerta para localizar la moto robada. También aseguró que ofrece recompensa a quien aporte información veraz que ayude a recuperarla.
Este nuevo caso se suma a una ola de robos y asaltos que mantienen en vilo a los cubanos, ante una creciente sensación de inseguridad y la falta de respuestas efectivas por parte del régimen. Cada vez son más los ciudadanos que recurren a las redes sociales para denunciar la violencia y buscar apoyo, ante el silencio de las instituciones oficiales.
