Rauw Alejandro habla sobre sus planes de ser papá junto a Rosalía

Rauw Alejandro y Rosalía forman una de las parejas más sólidas del mundo de la música. Buena prueba de ello es el palacete que se compraron juntos en España. Pero los dos jóvenes parece que tienen planes más ambiciosos en cuanto a su relación y les gustaría formar una familia.

El último en hablar sobre el tema fue el artista puertorriqueño, que en una entrevista con Alofoke respondió que le gustaría tener un "par de hijos". "Los que Dios me dé. No sé cuántos, no soy yo el que los paro", agregó el intérprete de "Todo de ti". Aunque aclaró que no ve una fecha prevista para que esto suceda, recordando que "su mujer", o sea Rosalía, tiene sus contratos, tours y responsabilidades que atender.

La cantante de Motomami había hablado sobre el tema unos meses atrás. "Es una cosa que en el futuro se verá", comentó sobre una posible maternidad, aunque dejó claro que tiene una gran ilusión por tener muchos hijos.

Fue durante una conversación con Primer Impacto que trató este asunto y aprovechó para explicar cómo compaginan ella y Rauw su relación con sus apretadas agendas. "No es fácil, porque su agenda también es complicadísima, pero siempre encontramos la manera", comentó al respecto.

A finales de 2021 los dos artistas hicieron oficial su noviazgo después de meses de rumores. Desde entonces es habitual verles juntos en eventos y sus redes sociales, donde suelen dar rienda suelta a su lado más romántico y también a sus mejores movimientos de baile. ¡Con razón son una de las parejas favoritas de la música latina!

