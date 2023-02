Críticas a Yailin por aparecer en su último videoclip con coche de bebé lleno de billetes

A punto de convertirse en mamá primeriza, Yailin La Más Viral se encuentra enfocada en su carrera en la música y acaba de presentar una nueva colaboración con La Menor Quee y Zunna, "Chikilio". Se trata de la primera canción que lanza tras su ruptura con Anuel AA y el tema aterrizó a Youtube en compañía de un videoclip que ha resultado ser de lo más polémico...

En las imágenes del audiovisual podemos ver a Yailin mostrando su pronunciada barriguita de embarazada con diferentes estilismos. Sin embargo, han sido las escenas en las que aparece con un cochecito de bebé repleto de billetes las que sus seguidores y cibernautas no han visto con buenos ojos.

Muchos han interpretado el cochecito de bebé lleno de dinero como una manera de expresar que su futuro está asegurado por su hija Cattleya, que está a semanas de nacer, y la han criticado por ello.

"Lo único que entiendo es que la bebé es el banco de ella", "Solo entendí que aseguró la manutención", "El carro lleno de dinero quiere decir que le ha tocado la lotería tener un hijo con Anuel. Ese era el objetivo", "Bien claro usando el coche de bebé con dinero, como eso simboliza su bendición para ella: dinero, futuro asegurado. Ay, no, qué pena", "Uno que la quiere apoyar y ella no coopera" o "Como instrumentaliza a su hija no nacida, ya la cosifica como un objeto de dinero, ella no para de sorprenderme para mal. Pobre nena", son algunos de los comentarios que le dejaron en las redes sociales.

Fue hace unas semanas cuando el artista puertorriqueño anunció que no estaba con Yailin. Aún así, pidió a sus seguidores que no dejasen de apoyar a la madre de su futura hija. "Ella está trabajando en su música, se cuida", aseguró en un directo en Instagram.

Sin embargo, por el Día de San Valentín, la cantante dominicana compartió un vídeo de varios lujosos regalos que había recibido de parte de su "amor", dando a entender que podría haber reconciliación con el trapero.

