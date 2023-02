Eriel Sánchez renuncia a dirigir a Sancti Spíritus por "problemas personales"

Tras años después de su designación como manager de los Gallos de Sancti Spíritus, el otrora estelar pelotero Eriel Sánchez pidióv su liberación por "problemas personales".

En la información publicada por el medio provincial Escambray, el propio Eriel señaló que dichos problemas "no tienen que ver ni con la dirección del INDER ni con las máximas autoridades de la provincia", y adelantó que renuncia "con el dolor de mi alma".

Más adelante, el exreceptor del equipo Cuba aseguró que "no me voy del béisbol ni estoy rompiendo con él, pues sigo formando parte del cuerpo de entrenadores de la Academia Provincial", y puntualizó que necesita hacer un alto en el camino para dar solución a esos asuntos.

No obstante, muchos en Sancti Spíritus sostienen que Eriel está molesto por haber sido excluido de los cuerpos de dirección de selecciones recientes como la del Clásico Mundial. Interrogado al respecto, él insistió en que "los que me cansaron fueron los problemas personales".

“Me voy con el sinsabor de no haberle dado un título al pueblo -dijo-, pero no me voy mal; a lo mejor me iba con él, pero no hubiese tenido resultados individuales ni colectivos en la disciplina, la cohesión, el cambio de juego… Muchos no tenían en sus proyectos formar parte de equipos Cuba y lo lograron, ellos lo reconocen, por lo que el trabajo no fue en vano. Me voy dolido por abandonar una nave que no me hubiese gustado abandonar".

El mentor saliente fue anunciado al frente de los Gallos en diciembre de 2019, tras haberse proclamado campeón nacional Sub-23. Tiempo después se le entregaron las riendas de la selección cubana de esa categoiría que intervino en el Mundial con sede en México, y se hicieron virales declaraciones suyas donde afirmó que para hacer la nómina se habían tomado en cuenta factores como el "patriotismo" de los atletas.

Después, ante la fuga de un grupo de jugadores en el referido torneo azteca, sentenció que "no hay problema ninguno".