Madres y esposas del movimiento Cuba de Luto exigen libertad de los presos del 11J

Madres y esposas de Cuba de Luto en iglesias este domingo Foto © Twitter / Cuba de Luto

Madres y esposas del Movimiento Cuba de Luto exigieron este domingo en iglesias del país la libertad de sus familiares y de todos los manifestantes del 11J.

Las integrantes de esta articulación vistieron ropas de color negro en señal de duelo y escucharon las misas en templos católicos de Güira de Melena, Camagüey, La Habana y Güines, informó Radio Televisión Martí.

Durante la jornada, Mirka Ibañes, madre del preso político Yadir Ayala Ibañes, después de salir de la iglesia en Camagüey fue agredida por una motocicleta, informó en Twitter el movimiento.

Junto a Ibañes, se encontraba Ailex Marcano, madre del preso Ángel Jesús Veliz Marcano.

Este tipo de agresión está en correspondencia con las amenazas con que la policía política cubana ha intentado amedrentar a las madres y esposas de Cuba de Luto.

Por su parte, Marta Domínguez, la madre del preso del 11J Jorge Bello Domínguez, contó a Radio Televisión Martí que en Güira de Melena las integrantes del movimiento se reunieron en la iglesia de la localidad “a pesar de toda la represión, y todas las citaciones que han hecho”.

“Han amenazado a los padres, y muchos se han alejado porque le cogieron miedo a la dictadura, pero otros están firmes”, agregó.

Domínguez dijo que Güira de Melena se unieron al movimiento “Ana Mary (Ana María García), la mamá de Brenda (Brenda Díaz García), prensa política sancionada a 14 años, y Yuleidy López, la esposa de Jorge Bello Domínguez. Nos unimos a pedir libertad por todos los presos políticos de Cuba”.

También Marta Perdomo, la madre de los presos del 11J Jorge y Nadir Martín Perdomo, se manifestó en San José de la Lajas, Mayabeque.

“Salí al portal de mi casa con el cartel que tengo desde el principio en que se los llevaron presos. En el portal donde salieron mis hijos a recibir a la policía y donde salieron para PNR y no regresaron nunca más. Y si dejé claro que mi vestuario de negro no me lo quitaré”, indicó Perdomo.

En Güines, asistió a misa vestida de negro Delanis Álvarez Matos, esposa del preso del 11J Duniesky Díaz Cañizares; mientras en La Habana también se manifestaron Adis Nuvia Espinosa, madre de la presa política Rosa Janis, y María Angélica Ramírez, madre del preso político Denis Hernández Ramírez, “hermanas de la misma causa”, según las imágenes compartidas en Twitter por la articulación.