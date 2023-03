Familiares de dos cubanos con parole detenidos en México denuncian que les piden dinero por su liberación

Dos cubanos con parole humanitario permanecen detenidos desde hace casi dos semanas en México, mientras familiares de los afectados aseguran desde Florida que no hay razones para mantenerlos en una estación migratoria y que les han pedido dinero para su liberación.

Luis Ángel Sánchez y Noelvis la O Pereira fueron detenidos el pasado 16 de febrero junto a otro grupo de cubanos con parole y conducidos a la estación migratoria de Las Agujas, en el sureste del Distrito Federal. El resto fueron liberados, pero ellos no.

"Lo tienen detenido sin ninguna razón y sin ningún motivo, sin explicarnos a nosotros los familiares o a ellos la razón por cual están detenidos”, se quejó en declaraciones a Univision Luis Sánchez, familiar de uno de ellos.

“Hubo un señor que llamó diciendo que el proceso para poderlo sacar en el momento costaba 5 mil dólares y que si no era así iban a ser procesados y deportados a Cuba", añadió la misma fuente.

Aseguran que la comunicación con ambos ha sido escasa desde que fueron trasladados a la estación migratoria y califican la situación de "muy estresante".

“Yo no tengo otro nombre para lo que están haciendo con ellos que ‘secuestro’”, aseguró por su parte Lisbey Rodríguez.

“Si tú me dices a mí que por 5 mil dólares tú puedes liberar a alguien que no ha cometido un delito en un país donde solamente estaba de pasada, cómo es posible que legalmente no los puedan liberar", añadió Rodríguez.

Los familiares -que se preguntan cómo quienes llaman a pedir dinero obtuvieron la información de los detenidos- temen por la salud de los dos migrantes y por las condiciones en las que se encuentran.

El 16 de febrero hasta una decena de migrantes cubanos beneficiarios del programa parole humanitario fueron detenidos por las autoridades migratorias de México.

Varios de esos cubanos detenidos fueron liberados poco después y pudieron reunirse con sus familiares en Miami.

Luis Ángel Sánchez y Noelvis la O Pereira no son los únicos que permanecen retenidos.

La pasada semana Telemundo51 informó que Yudith Mandina, Roberto Montero y Roberto Mario Montero -miembros de una misma familia- estaban detenidos desde el 16 de febrero en el Centro Migratorio de Acayucán, en el estado de Veracruz.

La familia había intentado abordar un vuelo a Estados Unidos desde Cancún, pero hubo un inconveniente en la emisión de su autorización de viaje y no pudieron volar. Tuvieron que trasladarse por vía terrestre a la Embajada de EE.UU. en México y en ese tránsito un retén migratorio los detuvo en Veracruz.

El día que fueron apresados, llevaban sus permisos de viaje emitidos por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y los documentos de su parole humanitario, pero no contaban con la autorización para moverse a través de México.

A la espera de lo que suceda con estos casos que han sido retenidos en en territorio mexicano, este martes fue noticia que el proceso legal que se sigue en un tribunal de Texas sobre la demanda contra el parole humanitario no implica cambios inmediatos en el programa, que se mantiene funcionando sin alteraciones ni peligros de suspenderse a corto plazo.

Una primera audiencia para escuchar los argumentos de ambas partes está programada para el 25 de abril.

Los abogados de inmigración y expertos legales recomiendan no impacientarse y continuar los pasos del procesamiento de la solicitud como está estipulado, pues cualquier decisión judicial no deberá detener las solicitudes que estén ya registradas y en fase de autorización por las autoridades del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS).

En vísperas de cumplirse dos meses de la entrada en vigor del programa de parole humanitario, más de 13 mil ciudadanos de los cuatro países favorecidos por la iniciativa, mayormente cubanos, han conseguido llegar a Estados Unidos bajo patrocinio económico.

El programa implementado por la administración de Joe Biden el pasado 6 de enero se propone otorgar hasta 30 mil visados mensuales a solicitantes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití, con el fin de controlar el arribo irregular de inmigrantes por la frontera sur.