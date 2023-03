Anciano pide ayuda para salir de Cuba: "No me quiero morir de hambre aquí"

Un anciano cubano pidió claramente ayuda para salir del país ante la dramática situación que atraviesa.

"¡Qué me ayuden a salir de aquí, porque me estoy muriendo de hambre. Tengo 78 años, no me quiero morir de hambre aquí. No me quiero morir atropellado, como estoy aquí atropellado. Quiero irme de aquí", clamó el anciano en un video difundido en Twitter por el influencer Darwin Santana.

"¡Que me ayuden a salir de aquí, porque esto es un abuso un atropello constante día por día, día por día. Por favor, ayúdenme a salir de aquí", reiteró el anciano, que usaba una mascarilla roja en el momento de su declaración.

"¡Miran a los viejos cubanos como hablan ya!", escribió el influencer junto a las imágenes.

"Al final ¿ellos apoyaron a la dictadura durante todos estos años no?", cuestionó con dureza el activista Félix Llerena, a cuyo comentario respondió otro internauta con el argumento de que todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión.

"Todo el mundo tiene derecho a recapacitar, los que vinieron para acá después de 1959 fueron los mismos que tumbaron a Batista y por eso llegó Fidel. Que nunca se nos olvide eso, muchos lo apoyaron y lo glorificaron hasta que se vieron engañados", acotó el citado comentarista.

En los últimos años, las redes sociales y los medios independientes han dado visibilidad a una creciente cifra de ancianos que subsisten en el Cuba en situaciones de extrema vulnerabilidad.

A finales de enero se viralizó en redes sociales un video que mostraba la discusión de dos ancianos por un par de sacos de latas vacías destinados, presuntamente, a la venta de materias primas al Estado, alternativa de subsistencia a la que suelen recurrir personas de bajos ingresos en el país.

Y que cada vez más ancianos sufren en Cuba: ya sea por temas de salud mal atendidos, la crisis de viviendas o por la falta de recursos económicos para hacer frente al alto costo de la alimentación, que deben asumir con pensiones irrisorias.

Existe en el país una crisis social profunda que golpea de forma especial a la población de la tercera edad, que en muchos casos viven en situación de dependencia económica. No pocos ancianos cubanos se jubilan tras largos años de trabajo y se ven obligados a ser subcontratados para poder percibir mayores ingresos.

Mientras tanto, el gobierno insiste en que los cálculos iniciales de la Tarea Ordenamiento económico incluyeron un aumento en la cuantía de la jubilación, pero admiten que, como en el caso de los salarios, se quedaron por debajo de las expectativas.

Al menos 800 mil jubilados en Cuba cobran el monto mínimo de pensión por mes.

Al drama de ancianos empobrecidos por una ridícula pensión en medio de la irrefrenable inflación, se suma la soledad en que han quedado sumidas varias generaciones cuyos hijos, en muchos casos, abandonaron el país.

Aunque la mayoría de quienes han escapado de Cuba en la actual crisis migratoria son personas jóvenes, en los últimos meses han sido varios los casos de adultos mayores que se lanzaron con éxito a atravesar países centroamericanos para alcanzar la frontera entre México y Estados Unidos y poderse reunir así con sus familiares.