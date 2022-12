Abuela cubana de 82 años llega a Miami tras meses de travesía desde Nicaragua

Julia Ramona Acosta, una abuela cubana de 82 años, se reencontró con su familia este martes en Miami-Dade después de una travesía de dos meses cruzando fronteras en Centroamérica desde Nicaragua hasta EE.UU.

“Vine sin miedo, no le tuve miedo a nada. En ningún camino, en ningún lugar donde estuve tuve miedo”, dijo la anciana a Javier Díaz en declaraciones para Univision 23.

“Yo pasé la travesía como cualquiera que la hubiera pasado mucho más joven que yo. Si lo tuviera que hacer otra vez, lo haría de nuevo”, añadió Julia Ramona.

La anciana cuenta que el único susto que pasó, además del frío que tuvo en el desierto de Arizona una vez que cruzó la frontera, fue que un perro enorme se le tiró a una pierna.

“Había mucho frío. Entonces allí fue donde más me atacó el dolor en la pierna”, contó Julia Ramona sobre las bajas temperaturas en el desierto, aunque la mujer tiene clarísimo que ese viaje era fundamental para ella.

“Yo tengo que irme con los míos. Y con ellos voy a llegar hasta el fin de mis días”, concluyó la anciana, que tenía el miedo de enfermarse y morir en un hospital cubano sola, pues estaba prácticamente sola en la isla, ya que su familia más inmediata vive en Miami.

La travesía fue una pesadilla para su familia en Estados Unidos, aunque ahora todos respiran aliviados por el final feliz de la historia.

“Sentí dos grandes miedos, que me llevaron a caerme en el suelo llorando. Yo sabía que a ella la podía poner en un lugar con cocodrilos, pero con frío...”, relata la nieta de Julia Ramona, Dalays Martín, quien asegura que este fin de año es especial para la familia.

“Hace dos años no adornaba mi casa, pero ahora, como ve, arbolito y todo es especial porque ella era lo que me quedaba en Cuba. Ya se me acabaron los viajes a Cuba porque no tengo nada que buscar ahí”, asegura.

Sobre la entereza y la fuerza demostrada por su abuela, lo tiene claro: “Ella fue mi maestra. Ella me enseñó a no tenerle miedo a nada, porque si la decisión fue mía, la victoria fue de ella”.

Ancianos cubanos rumbo a la frontera

Aunque la mayoría de quienes escapan de Cuba en la actual crisis migratoria son personas jóvenes, en los últimos meses se han dado varios casos de adultos mayores que se han lanzado a atravesar países centroamericanos para alcanzar la frontera entre México y Estados Unidos.

En mayo se conoció la historia de Marta, una anciana de 82 años que cruzó el río Bravo en compañía de su nieto.

“Cuando me encontraron yo creí que me iba a morir. Estaba deshidratada y ellos hasta me cargaron y me montaron en su carro. Me dieron agua, me pusieron agua en el cuello y todo para que me sintiera mejor. Me atendieron muy bien”, contó entonces en referencia al buen trato que recibió de las autoridades norteamericanas una vez que cruzaron el río.

En junio el cubano Esber Rodríguez, de 83 años y natural de Holguín, culminó su travesía por seis países antes de encontrarse con su familia en el aeropuerto de Tampa, en Floria.

En agosto se conoció el caso de Esther García, una anciana de 86 años y con artrosis severa en la rodilla y cuatro quistes que también viajó desde Nicaragua a Estados Unidos para reunirse con su familia.

Uno de las hazañas más recientes fue la de una pareja de ancianos que arribaron en octubre a Estados Unidos.

"De milagro hemos llegado aquí", concluyó el hombre de 82 años años, quien se aventuró junto a su esposa de 73. En ese caso las imágenes, que se viralizaron en redes sociales, mostraron al matrimonio escalando las rocas que se encuentran justo antes del muro fronterizo y que dificultan el paso para los inmigrantes.

Casi 30 mil cubanos migrantes ingresaron a territorio estadounidense por fronteras terrestres en octubre, según datos difundidos por la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos (CBP).

Al menos 29,872 cubanos fueron detenidos en las fronteras norte y sur estadounidense durante el primer mes del actual año fiscal, aunque solo en la frontera sur fueron puesto bajo custodia 28,848 migrantes de la isla, un 10% más que lo reportado en septiembre último

En el año fiscal 2022 unos 224,607 cubanos ingresaron a Estados Unidos por sus fronteras terrestres.