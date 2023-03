¿Respuesta a Karol G? Anuel canta a la 'bebesita' en "Más rica que ayer": "Tú no eres Shakira ni yo Piqué"

Para nadie es un secreto que "TQG" está inspirada en las rupturas que vivieron Karol G y Shakira con sus respectivas exparejas, Anuel AA y Gerard Piqué. Incluso la Bichota confesó que la canción la escribió cuando grabó "Mamiii" con Becky G, un tema lleno de dardos para el artista puertorriqueño.

"Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda’ las historias", canta la colombiana al comienzo de "TQG". Unos versos que encajan con cómo vivieron Anuel AA y ella los meses posteriores a su ruptura. Él saliendo con Yailin poco tiempo después de pedirle volver públicamente.

Ahora el intérprete de "China" vuelve a estar soltero y parece que las indirectas de su ex las está respondiendo en su nueva canción "Más Rica Que Ayer", donde le canta a la 'bebesita', un apodo cariñoso con el que se refería a Karol G cuando estaban juntos.

En la letra Anuel AA canta: "Te diste cuenta que no es fácil olvidarme. Yo te fallé y lo que has hecho es desquitarte. Por eso ni te juzgo, tú ni puedes lastimarme. Si tú me perdonas, te perdono lo que hicimos. Ustedes no son la mitad de lo que fuimos". Incluso el trapero le sugiere volver a ponerse en contacto a través de Instagram y menciona a Shakira y Piqué, dejado entrever que sus diferencias no son comparables con las de ellos.

"Tírame al DM no para estar peleando, tú no eres Shakira ni yo Piqué", canta Anuel AA.

Los seguidores del boricua coinciden tras escuchar la canción: Es para Karol G. Incluso al final del vídeo, se la deja caer a la Bichota por los éxitos musicales de "Mamiii" y "TQG". En una escena en la que aparece con Mambo Kingz y DJ Luian dice: "Se van globales cuando me dedican canciones. Ya van dos globales".

"Karol G no se borra fácil tampoco", "Esa canción tiene nombre y apellido: La bebesita Karol G", "Esto parece Pasión de Gavilanes, no tiene fin", "La canción para Karol G", "¿Los hombres no lloran, los hombres facturan?", "¿Entonces la G si puede sacar canciones con segundas intenciones, pero si es Anuel es otro significado?" o "Esta dedicatoria es la mejor del 2023", dicen algunos usuarios en Instagram.

Recientemente Anuel AA anunció su ruptura con la dominicana Yailin La Más Viral, con la que se casó el año pasado y espera a su hija Cattleya, que está previsto que nazca este mismo mes.

Y tú, ¿qué opinas de la nueva canción de Anuel AA? ¿Es para Karol G?

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.