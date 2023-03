Conmoción en La Habana tras muerte de niño de nueve años por presunto infarto

Un niño cubano de 9 años falleció en La Habana a causa de un posible infarto y su muerte ha dejado una profunda consternación en su comunidad.

El pequeño residía en La Jata, un barrio del municipio Guanabacoa y asistía a la escuela Gelacio Hernández. La información fue compartida en el grupo de Facebook Madres cubanas por un mundo mejor.

Facebook Madres cubanas por un mundo mejor

La usuaria Camila Fonseca explicó que el pequeño tiene tres hermanos de 10, 8 y 3 años. Todos están padeciendo fiebre y se encuentran bajo observación médica en el Pediátrico de Centro Habana.

Las autoridades de salud en Cuba investigan si esto pudiera estar relacionado con la muerte del hermano de 9 años, a quien aún no han logrado dictaminar la causa de fallecimiento.

Existen dos versiones posibles, una es que el pequeño sufría una "neumonía inflamatoria deplorable de origen viral" y otra refiere que tenía síntomas que concuerdan con un infarto, patología poco probable para su edad.

Facebook Madres cubanas por un mundo mejor

La usuaria Yenisleisi Sobredo se identificó como tía del niño fallecido. Agradeció a las personas que se han preocupado por el caso y pidió comprensión con el dolor que sufren los padres y familiares del niño.

"Somos sus familiares y todavía no estamos seguros de qué fue lo que pasó. No fue Covid-19, no fue envenenamiento. No sabemos qué pasó. (...) Que tenía síntomas de infarto, sí, pero todavía no nos han sabido decir qué ocurrió porque en niños pequeños no es común que esto suceda", dijo Sobredo.

El sistema de salud cubano sigue mostrando signos de alarma. En el país no hay recursos para llevar adelante ningún tipo de tratamiento, no hay medicamentos y se han reportado muertes de niños en hospitales por falta de atención médica y de recursos.

El 1 de febrero murió una niña de cuatro años que fue transferida a Matanzas por falta de camas y oxígeno en los hospitales de La Habana. La pequeña falleció en la travesía hacia otra provincia por falta de asistencia médica en un país que presume de ser una potencia en la salud pública.

Esta semana se conoció también la petición de visa humanitaria para tratamiento médico que está haciendo una familia en La Habana porque su bebé de 11 meses de nacida y diagnosticada con leucemia necesita recibir tratamiento médico inmediato para su enfermedad y en Cuba no existen los recursos para hacerlo.

La situación de salud de la niña empeora y la familia está desesperada porque, aunque los médicos la atienden con cariño y respeto, no pueden hacer nada por salvarla y mejorar su calidad de vida ya que no hay recursos para tratar su enfermedad.