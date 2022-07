Cubana recién llegada a EE.UU. toca su violín en calles de Miami

Olivia de Armas, una violinista cubana de 19 años recién llegada a Estados Unidos, se ha vuelto viral en redes sociales con interpretaciones de su instrumento en las calles de Miami.

“Acabo de llegar de Cuba. Apoya a un artista con ganas”, se puede leer en un cartel en un video compartido por el portal digital Cuba en Miami, que la mostraba interpretando “Bésame mucho” en una calle de Brickell.

“I just arrived from Cuba. Support an artista with a big dream”, ratificaba en inglés el mismo mensaje, que generó de inmediato expresiones de elogio e inmenso apoyo hacia Olivia.

Egresada de la Escuela Nacional de Arte (ENA), Olivia de Armas explicó al citado medio que llegó sola hace tres meses a Miami, una ciudad que dice que le gusta porque tiene tiene "mucha vida y variedad étnica", donde ya se desempeña como profesora de música, productora y animadora de fiestas y eventos.

Interrogada sobre sus aspiraciones tras radicarse en Estados Unidos, la joven admitió que son “muchas”.

“A corto plazo tocar violín en diferentes eventos y dar clases de música. También soy amante de la producción, y me gustaría hacer talleres sobre el crecimiento personal, en diferentes áreas”, explica Olivia.

La joven, que sueña a lo grande, cuenta que “a largo plazo quisiera crear un proyecto para ayudar a personas con menos posibilidades financieras a estudiar música y enseñarles a organizar su tiempo y su energía”.

“Pienso que todo ser humano es capaz de cumplir sus sueños y me encantaría aportar un granito de arena en la vida de diferentes personas”, observó Olivia, quien explica que se fue de Cuba porque allí la situación es “crítica”.

“Pienso que la vida hay que vivirla a plenitud, soñar y luchar cada día por que esos sueños se hagan realidad y en Cuba es muy complicado”, concluyó la joven, quien reveló que tomó la decisión de irse a Estados Unidos para crecer como artista, pero sobre todo como ser humano.