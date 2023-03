La Diosa responde con dureza a analista política opuesta a que ella fuera beneficiaria de parole humanitario

Dianelys Alfonso Cartaya, más conocida como La Diosa, respondió con dureza a la analista política María Herrera Mellado, quien durante un debate en Telemundo sobre el parole humanitario puso a la artista cubana como ejemplo de alguien que no debía haber sido beneficiaria del nuevo programa, dando como argumento que poco después de llegar ya se estaba haciendo una cirugía estética.

“Usted es una falta de respeto en su totalidad, mi operación no tiene absolutamente nada que ver con el parole humanitario. Me operé porque era una mujer obesa, porque era una mujer que vivía ansiosa en Cuba por no trabajar y lo único que hacía era comer, y vine aquí y tuve la posibilidad de cambiar mi imagen. ¿Qué tiene de malo que yo haya cambiado mi imagen?”, cuestionó La Diosa en un video enérgico pero muy comedido que publicó en Facebook.

La artista también aclaró a Herrera Mellado, quien es una abogada de origen español residente en Miami, que lo primero que tenía haber hecho era haberla googleado y haberse enterado de lo que ella pasó en Cuba y cuál era su actitud de enfrentamiento con el gobierno, además de que estuvo censurada.

“Ahí le va a salir que La Diosa era una de las pocas artistas en Cuba que denunciaba la dictadura de Cuba estando en Cuba, que no estaba de acuerdo con que no había arroz, que no estaba de acuerdo con los apagones, con que quitaran el agua, que no estaba de acuerdo con que no hubiera medicamentos, que no estaba de acuerdo con nada ahí”, dijo.

“Soy una mujer de valores, soy la unica que gritó estando en Cuba, informáte [...] Hice lo que tenía que hacer en Cuba, defendí a mis cubanos. ¿Usted dice que yo no me merezco el parole? ¿Quién es usted para decir que yo no me merezco el parole?", emplazó La Diosa a su atacante.

La cantante insistió varias veces en el error de que Herrera Mellado se agarrara de su cirugía estética para cuestionar la pertinencia de que ella fuera beneficiaria del parole.

“Ahora yo te voy a hacer una pregunta ¿qué tiene que ver que yo me haya operado con el parole humanitario? ¿En serio tú crees que yo vine aquí a EE.UU. a operarme? ¿De verdad? ¿En serio?", cuestionó, y aprovechó para aclararle a la abogada que ella no cogió ninguna ayuda económica después de llegar a Estados Unidos porque no las necesita.

"Yo no he pedido ninguna ayuda porque no me hace falta, ya tengo permiso de trabajo y quiero trabajar. Por primera vez en la vida. Porque me metí muchísimos años llorándole a aquello sing... de allá que me dejaran trabajar y no me dejaron trabajar nunca. Mi primer trabajo va a ser aquí el 22 de abril, en el Watsco Center y estoy feliz. No me hace falta para nada", insistió.

En el segmento final de su intervención, La Diosa cuestionó que María Herrera Mellado cuestione que exista el parole humanitario cuando ella no sabe lo que es vivir en una dictadura ni pasar todas las necesidades que se atraviesan la isla.

"¿Quién es usted para hablar de Cuba y de los cubanos, si usted no es cubana? ¿Quién es usted para hablar nada de Cuba si usted no sabe lo que es una dictadura? Usted no sabe lo que es comerse un pan duro por la mañana, usted no sabe lo que es no tener nada que darle a un niño que se va para la escuela, usted no sabe lo que es un apagón, usted no sabe lo que es ver morir a un familiar suyo porque no hay medicinas, usted no sabe nada", concluyó.

La Diosa acabó retando a la analista política republicana a debatir con ella en directo en la misma cadena de televisión sobre el tema del parole.

"Yo quisiera que usted tuviera la papaya de 40 libras de pararse delante de mí, ahí en Telemundo y debatir este tema, usted y yo. Siéntese conmigo y vamos a conservar profundamente de Cuba, del parole y de los cubanos", concluyó.

La respuesta de La Diosa fue elogiada por cientos de sus seguidores, que además de la pertinencia de la respuesta la alabaron por la formas y por no haber perdido la compostura.

"¡Muy buena respuesta! Así es, por debajo del agua. Ya mi niña está en la Yuma y nadie me la va a sacar del paso. Grande, Diosa, ahora concentrada en el concierto. Besos, mi hermana", sentenció en la marea de comentarios el humorista cubano Andy Vázquez.

