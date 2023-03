Ana de Armas, sobre su nominación al Oscar: "Cuando estaba en Cuba era algo que en mi cabeza le pasaba a otra gente"

En medio del brillante momento que está viviendo a nivel profesional, Ana de Armas es la personalidad escogida por la revista Poeple en Español para encabezar su lista de "Las 25 Mujeres Más Poderosas" del 2023. Y precisamente para la publicación, la actriz cubana ha hablado sobre su nominación a los Oscar y también sobre lo que significa para ella su Cuba natal.

Será este 12 de marzo cuando conozcamos finalmente si la protagonista de Blonde se lleva su primer Oscar a 'Mejor Actriz' por su interpretación como Marilyn Monroe. Pero pase lo que pase en la gala de los premios más importantes del cine, la realidad es que la nominación para Ana de Armas es todo un logro ya, una hazaña que era impensable para ella cuando crecía y vivía en Cuba.

"Es una emoción muy grande, es algo que no me lo habría imaginado nunca, estar nominada al Oscar. Para mí el Óscar cuando crecí o estaba en Cuba y veía el cine americano, era algo que en mi cabeza le pasaba a otra gente. No era una realidad que pude asociar conmigo misma o con mi carrera", confesó la artista, que tras conocer que aspiraba al prestigioso galardón pensó en su fallecido padre, que estaría orgulloso de ella, y también en todos los cubanos.

"Pienso en toda la gente, en todos los cubanos, en todos los que han seguido mi carrera y son mis amigos, los que me empujaron a irme de Cuba y luego a irme de España y salir adelante", agregó.

Precisamente sobre su tierra natal habló para la revista, explicando todo lo que significa para ella Cuba. "Es mi hogar, es mi casa, tengo todos mis recuerdos, mi infancia, las cosas buenas, las cosas no tan buenas", dijo Ana de Armas, que tiene a sus amigos y familia en la Isla, con la que siente una conexión muy fuerte.

"Es una atracción muy fuerte que aunque ya no viva allí y solo vaya en algunos momentos en el año cuando pueda, cuando tengo el tiempo, la conexión es muy fuerte. Hablo a diario con gente en Cuba, con mis amigos, mis ahijados, mi mamá. Es un lazo que no se puede romper".

Tras el estreno de Blonde, la película fue proyectada en algunas salas de cine en Cuba, algo que la emocionó mucho, sobre todo por las colas de cientos de personas que querían verla. "Ver a toda esa gente, a todos los cubanos queriendo ver la película y con tanto orgullo y tanta emoción fue un sentimiento, una cosa increíble. No pude estar ahí porque estoy trabajando, pero me hubiera encantado tener esa experiencia en persona y estar allí, dentro del cine y verlos a todos entrar".

La actriz también recordó sus inicios y lo mucho que le ha costado triunfar en Hollywood. Una carrera que comenzó cuando se fue de Cuba a sus 18 años (en la actualidad está a punto de cumplir 35), algo que fue muy duro para ella.

"Ha sido mucho trabajo y mucha paciencia", reconoce Ana de Armas, que durante toda su trayectoria ha buscado salir de su zona de confort, por eso se fue de España en busca de una oportunidad en Hollywood. "Tengo esa ambición de arriesgar y de hacer cosas que la gente piensa que no se pueden hacer. Para mí correr esos riesgos es lo que me da la vida y esa satisfacción personal de lograr algo importante, de marcar, de dejar una huella, de hacer algo interesante", reveló.

Actualmente, Ana de Armas está involucrada en nuevos proyectos más allá de la actuación, como productora, trabajando en guiones y buscando escritores con los que quiere trabajar. A pesar del agotamiento que siente después de estos años de trabajo intenso, está muy feliz y este 2023 plantea tomarse un tiempo para descansar y pensar. Y sí, también para disfrutar de unas merecidas vacaciones.

