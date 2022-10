Larga cola en el cine Yara para estreno de Blonde

Los cubanos repletaron el jueves el céntrico cine Yara de La Habana para el estreno de la película estadounidense Blonde, sobre la vida de Marilyn Monroe y protagonizada por Ana de Armas.

Las imágenes muestran a cientos de personas que se dieron cita en la calle 23 para ver el desempeño de la actriz cubana que ha triunfado en Hollywood.

"Ana de Armas repletó hoy jueves con su película "Blonde" (2022) el cine Yara, el más céntrico de la Habana, con una cola eufórica e interminable de personas que llegaba a la calle 21. La artista recrea en el filme parte de la vida de Marilyn Monroe, convirtiéndose con su actuación en un ícono para las nuevas generaciones de cinéfilos isleños ¡Bienvenida Ana a la tierra que la vio nacer", posteó en Facebook el escritor Julio Gonpagés.

El oficialista Canal Caribe también destacó que el filme fue estrenado "con gran asistencia de público", y que la película tendrá funciones desde el jueves hasta el domingo 9 de octubre, a las 17:00 hora local, en esa sala, una de las más grandes de la isla caribeña.

También será exhibida del 7 al 9 de octubre en el cine Charles Chaplin, a partir de las 18:00 horas, ambos en la barriada habanera de El Vedado.

"Desde hace varios años, pero en los últimos con mayor asiduidad, los cubanos han seguido en redes sociales y publicaciones los triunfos de la joven (34 años) que estudió actuación en la Escuela Nacional de Arte de La Habana y en lo adelante continuó su carrera en las pantallas de España y Estados Unidos", señaló el canal.

Sin embargo, este comentario fue respondido por varios cubanos en la red social, quienes recordaron a la televisión oficialista: "Debería darles pena. Es una actriz que tuvo que emigrar para poder crecerse. Porque aquí en Cuba por favor. Y luego tienen la cara dura de decir que es cubana. Pena debería de darles. Sin palabras".

"La actriz tuvo que emigrar para poder triunfar !!! Da pena y vergüenza que el cubano siga pisoteado en su propio país …. Felicidades para Ana y para todos los cubanos que están triunfando fuera de Cuba , no quieran atribuirse ningún mérito al decir que estudió en la escuela nacional de arte !!! Abajo la dictadura, terminen con la farsa !!", agregó un internauta.

"Menos mal que salió de Cuba, ahora estuviera haciendo de jinetera chivata en Tras la Huella", arremetió otro.

Basada en el bestseller de la cinco veces finalista al Premio Pulitzer, Joyce Carol Oates, Blonde es una historia personal audazmente reinventada de la sex symbol más famosa del mundo, Marilyn Monroe.

Según el sitio especializado Filmaffinity, la película –que ha estado rodeada de polémica– es un retrato ficticio de la modelo, actriz y cantante durante los años 50 y 60, contada a través de la mirada moderna de la cultura de las celebridades.

El filme se estrenó en el pasado festival de Venecia, donde fue aclamada y denostada a partes iguales, aunque la mayoría de los críticos coinciden en señalar que la actriz cubana realiza una actuación memorable.

Producida por la plataforma de streaming Netflix, el filme ha provocado cierta polémica por el tratamiento singular que se da a la biografía de este ícono del cine, cuya vida es ahora contada a través de datos reales y ficticios que intentan desvelar la personalidad de Norma Jean, la mujer detrás del nombre de Marilyn Monroe.

La película también recurre a un tratamiento estético fuera de lo habitual, donde el color se entremezcla con el blanco y negro, como recurso para penetrar en la psique de la estrella hollywoodense.

Según Luis Martínez, del diario español El Mundo, la película es un "monumental e hipnótico retrato de un mito... Marilyn es Blonde, Ana de Armas es Blonde y Blonde, dígase ya, es la película del año".

No concuerda con este entusiasmo el prestigioso crítico de cine español Carlos Boyero, que en las páginas de El País confesó que "mi problema es que me aburre el personaje y también me crispa. La belleza de esta señora [Ana de Armas] es evidente. Y su certidumbre de que ha encontrado el papel de su vida. Pero me cansa".

En el mismo rotativo, Tommaso Koch opina que "el ascenso meteórico de Ana de Armas toca su cumbre... ‘Blonde’ pretende hacer mella. La acumulación, sin embargo, no deja tiempo para que las improntas permanezcan: hay momentos memorables, pero el espectador termina saturado".

Para Casey Affleck, hermano del actor y expareja de Ana de Armas, Ben Affleck, la película puede depararle muchos éxitos. "Vi su interpretación como Marilyn Monroe en la película Blonde… y apostaría cualquier cosa a que el año que viene se va a llevar todos los premios. Van a irle muy bien las cosas", aseguró.

