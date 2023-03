Alexis Valdés sobre Ana de Armas: "Hace rato que es una ganadora"

El actor y humorista cubano Alexis Valdés se ha sumado a los artistas que han expresado su admiración por el trabajo de Ana de Armas y afirmó que hace rato es una ganadora, aunque este domingo no obtuvo una estatuilla en la 95ª edición de los Premios Oscar.

"He visto un par de titulares en español, referentes a la noche de los Oscars, que dicen que Ana de Armas no ganó. Se equivocan totalmente. Ana ganó desde el momento que fue escogida para hacer un papel tan icónico", destacó el artista en Facebook este lunes, junto a una foto de Ana de Armas deslumbrante con su vestido champán durante la gala.

Captura de Facebook / Alexis Valdés

Alexis no ha dejado de reconocer el reto que supone haber sido acreedora de una nominación en la categoría Mejor Actriz por su papel en la película Blonde, algo que considera un logro "histórico" para la cubana.

"Solo estar nominada junto a actrices de la talla y trayectoria de Cate Blanchett y Michelle Yeoh, dos de las mejores actrices del mundo, ya es ganar. Solo estar sentada en la primera fila de ese teatro, donde se entregan los premios del cine más importantes del mundo, es un triunfo gigantesco", aseveró el humorista.

Además, auguró muchos logros más para Ana de Armas, pues se ha vuelto en una actriz en la que "muchos de los grandes directores del mundo piensan a la hora de entregar un papel protagónico para su película" por su belleza, talento y vocación.

"Esa chica está bendecida. Y hace rato, que es una ganadora. La actriz de mi tierra que ha llegado más alto de la historia (y mira que tenemos y hemos tenido buenas actrices)", y concluyó con una felicitaciones para Ana.

Alexis Valdés no ha dejado de reconocer desde la proyección de Blonde la extraordinaria actuación de la cubana como intérprete de Marilyn Monroe.

Ha calificado su trabajo como "descomunal" y le ha deseado por su trabajo todos los premios.

Su pareja y también actriz cubana, Claudia Valdés, dedicó una publicación a ovacionar a Ana, a quien conoce personalmente y que es un gran motivo de orgullo.

Aunque no resultó ganadora durante la 95ª edición de los premios Oscar, no dejó de deslumbrar a todos y acaparar miradas durante la gala, en la que lució un vestido Louis Vuitton que parecía estar inspirado en uno de los looks más icónicos de Marilyn Monroe, el que lució la Tentación Rubia cuando cantó el "Happy Birthday Mr. President" a John F. Kennedy en 1962 y volvió a vestir Kim Kardashian para la Gala MET el año pasado

Ana de Armas, que estaba nominada en la categoría Mejor Actriz por su papel en la película Blonde perdió ante Michelle Yeoh, quien se alzó con la ansiada estatuilla por su trabajo en por Everything Everywhere All at Once (Todo a la vez en todas partes).

Esta es la primera nominación a los Oscar para la actriz cubana, cuyo trabajo en Blonde fue de lo más aplaudido por sus colegas y por la crítica, que no apoyó la película de Netflix dirigida por Andrew Dominik.

