Carpool Karaoke: Bad Bunny se suelta cantando en inglés y le enseña lección de wrestling a James Corden

Bad Bunny y James Corden Foto © Youtube / The Late Late Show with James Corden

Bad Bunny fue el invitado estrella de James Corden en el 'Carpool Karaoke', un segmento de su programa The Late Late Show with James Corden en el que el presentador se lleva a un famoso a dar una vuelta en su auto mientras cantan canciones y comparten confidencias.

Durante el paseo en auto, el artista puertorriqueño se mostró de lo más abierto charlando con el presentador sobre el porqué de su nombre artístico o su llegada tardía a los Grammy cuando era él quién abría el evento. ¡Incluso se soltó cantando en inglés!

Aunque el presentador y el cantante comenzaron interpretando algunos temas suyos como "Dákiti", "I Like It" o "Tití me preguntó", hubo otras canciones que sonaron en ese auto y que mostraron una faceta hasta ahora desconocida para los fans del Conejo Malo: él cantando en inglés.

Uno de los temas que se sabía de principio a fin fue "Break Free" de Ariana Grande, una canción que reconoce que es de sus favoritas en inglés. Pero Benito Martínez (nombre real de Bad Bunny) tuvo otro momentazo al versionar "At is was", el éxito mundial de Harry Styles, exintegrante de One Direction.

Confidencias

En la charla que mantuvieron, Bad Bunny reveló que su idea cuando eligió llamarse Bad Bunny era ser ese tipo de artista que no revela su identidad, como DJ Marshmello. "Quería usar una máscara de conejo. Nunca quise ser tan famoso, así que luego simplemente seguí el 'flow'", comentó el intérprete de "Safaera".

Otra de las confesiones sorprendentes que hizo durante el show fue que casi llegó tarde a los Grammy 2023, los premios más importantes de la música y los que abrió cantando "El Apagón" y "Después de la playa".

El cantante llegó cuando quedaban ocho minutos para que comenzase el evento. "Estaba sudando y nervioso, dos minutos antes de cantar, estaba bien nervioso y bien ansioso", reconoció Bad Bunny, que se confío con el tiempo y estuvo haciendo ejercicio sin esperar que el tráfico de Los Ángeles complicase su llegada a los premios... ¡Por suerte llegó a tiempo para cantar!

Lecciones de lucha libre en el ring

En otra parte del segmento del programa, Bad Bunny le enseñó a James Corden algunos movimientos en el ring e incluso llevó a Rey Mysterio para que se pelease con el presentador.

Recordamos que el artista participó en varios episodios de la WWE y llegó a pelear en WrestleMania 37, que fue el mejor día de su vida, como confesó en el 'Carpool Karaoke'.

