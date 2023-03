Detienen a supuesto violador de joven cubana de Artemisa

Carreteras de Artemisa (imagen de referencia) Foto © mapcarta.com

El supuesto violador de una joven cubana de Artemisa, que denunció en redes sociales la pasividad de la justicia con su caso debido a “influencias” de dirigentes del régimen cubano, resultó detenido este viernes, según la propia denunciante.

“Lo logramos gente, lo logramos, y todo gracias a ustedes, por tanto apoyo, ayuda y cariño, gracias infinitas a todos por luchar conmigo. No tengo palabras”, dijo Rosyeilis de Armas Rodríguez a través de Twitter.

La joven de 19 años denunció el miércoles haber sido violada en Artemisa por Luis Ángel Rivera Mena el pasado 24 de febrero. En un detallado hilo de esta red social, De Armas Rodríguez se dirigió al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel para protestar por la desidia de las autoridades ante su caso.

“Estoy cansada de que no me den respuestas en ninguna parte, he ido a las estaciones de policía, a fiscalía municipal de La Lisa, a fiscalía general, a fiscalía militar, he recorrido toda La Habana en busca de respuestas y no me han dado ninguna”, le dijo públicamente la joven al gobernante.

Según la versión de la adolescente, Rivera Mena trabaja de “rastrero” y conducía su vehículo por la carretera de San Cristóbal cuando cometió la agresión contra ella, “cuando aún era una señorita”.

“Desde el mismo 24 de febrero me hicieron las pruebas en Medicina Legal y ni siquiera he obtenido respuestas suyas, solo me dicen que espere. Ya me cansé de esperar, me cansé de que no se haga justicia en este país, me cansé de que nadie le dé soluciones a problemas tan graves como estos y tengamos que ser nosotros mismos (los ciudadanos) los que tengamos que tomar partido”, dijo.

Tras su denuncia, la policía localizó y detuvo a Rivera Mena, pero –según la víctima-, lo dejó en libertad “Bajo Medida” ese mismo día, tras la intervención del hermano del supuesto violador, Leonardo Rivera Mena.

Ex primer secretario del Partido Comunista (PCC) del municipio pinareño San Juan y Martínez, y actual miembro del Buró Provincial del Partido, a cargo de la esfera Agroalimentaria en Pinar del Río, el “coronel” Rivera Mena habría usado su influencia para sacar a su hermano rastrero de la prisión.

“El hombre fue detenido la misma tarde en la que dieron con su paradero, pero después de eso llegó su hermano (el cual es Coronel) y lo dejaron en libertad. Lo único que me respondieron era que estaba Bajo Medida, cosa que no entiendo”, dijo la joven.

Indignada con semejante proceder de las autoridades, la joven se preguntó cómo era posible que el supuesto violador estuviera en la calle, mientras ella (y quizás otras víctimas) no salía “ni a la esquina por temor a volver a encontrarlo”.

“No logro dormir, no logro comer, mi vida cambió por completo, ese hombre me la jodió. Y mientras yo estoy con miles de traumas psicológicos y miedos, él está en su casa tranquilamente”.

Hasta este viernes, en el que la denuncia de la joven, su valentía al hacerla pública a pesar del poder de representantes del régimen cubano que intervinieron en el caso, y el apoyo de la sociedad civil expresado en redes y medios de prensa independientes, terminaron con el “hermano del Coronel” nuevamente tras las rejas.

“Sí se logran las cosas cuando se quiere y te apoya tanta gente”, concluyó Rosyeilis de Armas Rodríguez al hacer pública nuevamente la noticia de la detención de Luis Ángel Rivera Mena, quien ahora tendrá que demostrar su presunción de inocencia ante una “justicia revolucionaria”, cuyos funcionarios han conocido en los últimos tiempos el poder fiscalizador de la opinión pública y del activismo de la sociedad civil independiente.