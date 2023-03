El Niño y la Verdad muestra apoyo al equipo Cuba: "Yo soy Asere, ¿y qué bolá?"

El cantante cubano Emilio Frías, líder de la agrupación El Niño y la Verdad, mostró su apoyo al equipo de béisbol que participa en el V Clásico Mundial y que este domingo se enfrentará en Miami a la escuadra estadounidense.

El músico compartió un texto en su muro de Facebook en el que asegura que quiere un cambio para su país, pero partiendo del amor y del respeto, y que nunca fomentará el odio entre cubanos.

"Conmigo no cuentes para ir en contra de mi gente, de mi país, de mi bandera, ni de mi selección, conmigo no cuentes para seguir fomentando el odio entre mis cubanos. Si esa es tu lucha, está muy lejos de la mía; si esa es tu manera de luchar por un 'cambio', no estamos hablando de lo mismo, porque mi 'cambio' parte desde el amor y el respeto, del sentido común y la empatía, porque jamás seré un zombi irracional, que es capaz de ser igual o peor que lo que critica", expresó.

Captura de Facebook / El Niño y la Verdad

"La Patria, es la Patria; la bandera, es la bandera y el nombre de 'Cuba' donde esté yo lo defiendo, sea como sea. Vamos 'Cuba', que hoy se hace historia. Yo soy cubano, yo soy Asere, ¿y qué bolá?", cuestionó.

Emilio añadió que es un amante del béisbol desde pequeño gracias a su padre, y que nació en una casa donde la bola era lo primero.

"Hoy vamos a Cuba porque las cuatro letras están en esas camisetas, y esperemos que algún día puedan estar los grandes exponentes del béisbol de Grandes Ligas, defendiendo esa cuatro letras, piensen como piensen. Viva Cuba libre", recalcó.

Desde el inicio del Clásico, existe una división de opiniones por el éxito de Cuba. Mientras unos se alegran, otros creen que el pueblo no debe conformarse con una alegría que será momentánea, que debe prevalecer el amor a la patria antes que la pelota, porque mientras algunos celebran las victorias del equipo de pelota, más de mil personas siguen presas en cárceles del país por motivos políticos.

Este fin de semana, apareció un cartel contra el Team Asere, nombre que el oficialismo le dio al equipo cubano de béisbol, en las inmediaciones de las calles Malecón y Belascoaín, en Centro Habana.

"Abajo el Team Asere", escribió alguien sobre una pared en ese céntrico lugar de la capital.

Por otra parte, en Miami se convocaron manifestaciones pacíficas dentro y fuera del estadio donde jugarán los cubanos, y a llevar carteles en los que se condene la dictadura y se exija la libertad de los presos políticos, como pasó en 2021 en el Preolímpico de las Américas, que se jugó en West Palm Beach.

El gobernante Miguel Díaz-Canel acusó a los cubanos de Miami de politizar el partido entre la selección cubana y la de Estados Unidos.

"La vulgaridad, la indecencia y el odio son usados para politizar un genuino encuentro deportivo. Ya el Team Asere ganó, ya Cuba venció", afirmó en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, fue él quien el sábado, en un acto, pidió apoyar a los peloteros cubanos y casi inmediatamente, sin transición, pasó a la política y la propaganda y empezó a hablar de las elecciones del 26 de marzo y de la importancia del voto unido.

Cubanos en Miami lo criticaron por politizar la presencia de Cuba en el Clásico, y aprovechar los logros de la selección nacional para promover el voto en unos comicios en los que él espera ser ratificado como presidente.