EE.UU. felicita al escritor cubano Carlos Manuel Álvarez por ganar el premio Anagrama de Crónica

El gobierno estadounidense felicitó este jueves al escritor cubano Carlos Manuel Álvarez, ganador del premio Anagrama de Crónica por el libro Los Intrusos, sobre el histórico acuartelamiento de San Isidro en la capital de la isla.

"¡Felicidades al Carlos Manuel Álvarez. Su obra "Los intrusos", que describe las protestas organizadas por el Movimiento San Isidro, ha ganado el Premio Anagrama de Crónica", posteó en Twitter la Embajada de Washington en La Habana.

Asimismo, la sede diplomática expresó su condena al régimen cubano por impedir el regreso del escritor a la isla el pasado 20 de noviembre.

El post incluye un un artículo del diario español El País donde se explica que el jurado de la cuarta edición del Premio Anagrama de Crónica seleccionó "una narración minuciosa de las protestas que organizó el llamado Movimiento San Isidro (MSI) y que representaron un profundo cambio político entre la sociedad cubana".

"Una crónica detallada del movimiento pacífico que sacudió durante varios días a la isla y del que hizo parte el autor", destacó el jurado al emitir su fallo durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el evento literario más importante de América Latina.

Integrado por el periodista mexicano Juan Villoro, la cronista argentina Leila Guerriero, el escritor argentino Martín Caparrós, la editora Silvia Sesé y José Javier Villarreal, Secretario de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el jurado también afirmó que Los Intrusos muestra "un ejercicio detallado de observación sobre la situación política actual en Cuba que se entrelaza con una reflexión sobre el rol del periodismo, la escritura y el arte".

Álvarez ha dicho que el premio, dotado con 10,000 euros, es una muestra de la resonancia que puede tener el trabajo periodístico. En declaraciones al periódico español afirmó que "siempre los premios traen una dosis de entusiasmo que es necesaria para oxigenar luego del ejercicio solidario de la escritura".

Carlos Manuel Álvarez, nacido en Matanzas en 1989, fue fundador en 2016 de la revista cubana independiente El Estornudo. Ha colaborado con textos y columnas de opinión en El País, The New York Times, The Washington Post, y en otros medios como BBC World, Vice.

Ha recibido varios premios literarios dentro y fuera de Cuba. En 2021 fue acreedor del Premio Don Quijote de Periodismo por su reportaje "Tres niñas cubanas", aparecido en El Estornudo y fue seleccionado por la revista Granta entre Los Mejores Narradores Jóvenes en Español. Ha publicado las novelas Los caídos (2018) y Falsa guerra (2021) y la colección de crónicas periodísticas, La tribu. Retratos de Cuba.

En 2020 llegó a la isla y se internó en la sede del MSI, donde un grupo de artistas se plantó en demanda de la liberación del rapero Denis Solís, encarcelado violentamente por el régimen.

Luego de que el Gobierno disolviera la protesta de forma violenta, Álvarez sufrió una fuerte persecución hasta que salió de la isla.

El pasado 20 de noviembre, cuando intentó regresar a su país, fue informado de que el régimen de La Habana le negaba la entrada.

El escritor dijo que está en contra de aceptar el destierro con naturalidad, pero aseguró que es una especie de "premio agridulce" la condena al exilio, porque significa que otros activistas del MSI que también han sido condenados al exilio "incidieron sobre el monopolio del poder político en Cuba" y de alguna manera ayudaron a cambiar algo en la sociedad cubana.