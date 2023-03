Carros abandonados a la intemperie en Cuba

Decenas de autos están abandonados a la intemperie en un lugar de Cuba mientras los choferes esperan por una indemnización de la estatal Empresa de Seguros Nacionales (ESEN).

"Autos en la maleza, echándose a perder", escribió en Facebook el cubano Luis Morejón, que compartió varias imágenes de un depósito de carros con matrículas del sector turístico.

Captura de pantalla de Facebook

Aunque Morejón no aclaró dónde tomó la fotografía, muchos usuarios de esa red social compartieron sus insatisfacciones y aseguraron que es una situación que existe en otras provincias.

Asimismo, varios criticaron a la única empresa aseguradora de Cuba por no dar respuesta a las indemnizaciones de conductores que pagaron sus pólizas y que esperan desde hace años por una reposición de sus vehículos.

"Ahí están, pudriéndose y no se los dan a nadie, pero los dirigentes de este país y la gente de la ESEN si tienen carros, los que se les antoje, sin importar el año y la marca. Tenemos que hacer algo al respecto, ya basta de descaro", escribió el ciudadano Johan Manuel Suárez Pupo.

"Conozco personas que están esperando desde hace más de cinco años y no le entregan lo que les toca por derecho ¿para qué se paga seguro?", preguntó Alexis Engroba.

"En la provincia Ciego de Ávila no saben decir nada, ESEN es pura estafa. Lo único que saben decir es que no hay carros para reponer ¿y esto qué cosa es? En todas las provincias es lo mismo y si coges la Autopista, la flota de carros nuevos es prácticamente a diario, más las bajas de la renta para vender en CIMEX. Esos sí que no faltan, al igual que para reponer las patrullas; no hay ambulancias, pero eso sí", lamentó Carlos Alberto Román García.

Aunque la crisis del transporte en Cuba no parece tener solución, muchos son los cubanos indignados con los vehículos estatales que permanecen abandonados, producto de la desidia institucional y gubernamental.

En un parqueo de La Habana se acumulaban decenas de guaguas abandonadas y varios cubanos mostraron su enfado al saber que se estaba desaprovechando un recurso público de este tipo.