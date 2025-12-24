Cubano denuncia lo que le pasó a su auto importado desde EE.UU. pese a pagar los aranceles

Vídeos relacionados:
Un ciudadano cubano denunció que su auto importado desde Estados Unidos permanece retenido desde el 28 de agosto en la empresa SEDAL, en el Wajay, sin que las autoridades le den una explicación clara ni le entreguen el vehículo, a pesar de haber pagado todos los aranceles requeridos.
“Cada vez que llamo me dicen una cosa distinta, y cuando voy personalmente, otra”, contó el afectado en un mensaje enviado al periodista independiente Mario J. Pentón, quien compartió la denuncia en sus redes sociales.
“Ya no sé qué hacer; los carros se están echando a perder al sol y la lluvia, y hay como 600 vehículos ahí”, agregó el denunciante.
El hombre asegura haber acudido a varias instituciones, como Atención a la Ciudadanía y el Ministerio del Transporte, sin obtener respuesta. La situación, según advierte, afecta a decenas de cubanos que enviaron vehículos a la isla y se enfrentan a la misma parálisis burocrática.
Un problema extendido y sin respuesta oficial
CiberCuba reportó recientemente que cientos de autos importados permanecen varados por meses en puertos y almacenes estatales, como el Mariel o Transimport, expuestos al deterioro y la corrupción.
Los afectados denuncian que algunos empleados exigen pagos extra, de entre 500 y 2,000 dólares, para liberar los vehículos, mientras otros relatan pérdidas de piezas, robos y vandalismo.
Hasta el momento, ninguna autoridad cubana ha ofrecido una explicación pública ni un cronograma de entrega para estos vehículos que se encuentran desde hace meses en el país.
Los autos continúan deteriorándose bajo el sol, convertidos en símbolo de la ineficiencia y la impunidad que caracteriza al sistema de importaciones en Cuba.
