Denuncian venta de salsa de tomate con sabor a calabaza en Villa Clara

Una cubana de Santa Clara denunció haber comprado una lata de salsa de tomate que en realidad estaba hecha de calabaza, lo que consideró calificó de estafa a los consumidores.

Noris Rondón, trabajadora de la Delegación Provincial de la Agricultura de Villa Clara, envió su queja con fotos al usuario de Facebook Portal del Ciudadano "Soy Villa Clara".

Captura de Facebook / Portal del Ciudadano "Soy Villa Clara"

"Compré en la feria de la Calle Jota, aquí en Santa Clara, al precio nada módico de 600 pesos, una lata con su hermosa etiqueta que dice 'Vita Nuova, Salsa para pastas', y le puedo asegurar que ni por casualidad vio el tomate. Es pura calabaza y cuando se lo echas a la comida pinta rosado", relató.

Foto: Facebook / Portal del Ciudadano "Soy Villa Clara"

Según Noris, la lata fue producida por la Unidad Empresarial de Base (UBE) Mártires del Yayabo, de Sancti Spíritus.

Foto: Facebook / Portal del Ciudadano "Soy Villa Clara"

"¿Hasta cuándo las autoridades sanitarias van a permitir esa falta de respeto, acaso no se dan cuenta que con esos condimentos se procesan alimentos para niños?", cuestionó la afectada.

El responsable del Portal..., el periodista oficialista Jesús Álvarez López, recordó que muchas veces los alimentos que se expenden a la población son de deficiente calidad y no tienen garantía de inocuidad.

"La proliferación de minindustrias y de talleres artesanales para industrializar alimentos (...) no debe servir de justificación para permitir que alimentos sin la calidad requerida llegue a los consumidores, no solamente porque constituye una verdadera estafa después de pagar un alto precio sino por el posible riesgo para la salud humana", advirtió.

Álvarez López llamó a los inspectores a no solo enfrentar las violaciones de los precios, sino a revisar la calidad de los productos, para lo cual, dijo, bastaría con comprobar al azar apenas el 10 por ciento de los productos, y subrayó que los envases pueden ser muy engañosos.

"Garantizar la calidad de lo que se vende al pueblo no es un regalo adicional, constituye una obligación", concluyó.

Esta no es la primera denuncia de su tipo en estos meses.

En febrero, el periodista independiente Amílcar Melián denunció la venta en Santiago de Cuba de latas selladas de presunto puré de tomate que en realidad sabían a frutabomba.

"En la calle Garzón, de Santiago de Cuba, en la zona de las 18 plantas, hoy 3 de febrero del 2023 hay un camión vendiendo latas de puré de tomate que no saben a puré de tomate. No dejan de vender, venden unas siete latas por minuto. Las pequeñas a 150, las grandes a 600 pesos. El contenido es rojo, no es espeso y sabe a frutabomba, y a algo picante", detalló.

Las latas en cuestión tenían la etiqueta de la Empresa Agroindustrial Ceballos, en la que aparecía descrito como único ingrediente el tomate natural, según mostró en una foto Melián, quien acotó que "ese saborcito ácido-picante sugiere que ese puré está a punto de echarse a perder".

Un mes después, el periódico Invasor, de Ciego de Ávila, dio respuesta a la denuncia del periodista tras ponerse en contacto con directivos de la empresa Ceballos, que radica en esa provincia.

El medio conversó con Arliety Gutiérrez Pérez, directora de la entidad, y llegó a la conclusión de que la denuncia de estafa estaba fundamentada y subrayó la indefensión en la que quedan los clientes.

También hizo un llamado a las autoridades locales, a las que reprochó su "escasísima observancia que permiten las ventas directas de productos sin exigir documentos mínimos, como facturas, declaración de conformidad o lugar de procedencia".