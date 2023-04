Yomil considera que merece ser el primer artista cubano en trabajar con Bizarrap

Yomil Hidalgo es sin dudas uno de los principales exponentes dentro del género urbano en Cuba, y a su juicio si alguien debe saltar al éxito internacional al lado de un grande como Bizarrap ese es él.

Durante una entrevista para el podcast Chunguito Tonight, le preguntaron al reguetonero quién para él debía ser el primer cubano en trabajar con el productor argentino por su talento y Yomil no tuvo ninguna duda.

“Yo, fácil, le meto un trapton de esos… Donde a mí me den oportunidad, no es que sea con Bizarrap, sea con el productor más pequeño, yo siempre voy a tratar de hacer un mejor papel. Las oportunidades se aprovechan en todo momento”, aseguró Yomil.

El cantante estaba en lo cierto cuando dijo que esta entrevista daría de qué hablar, pues según su criterio desde los comienzos de su dúo con El Dany siempre han sido mediáticos, incluso sin crear ellos la polémica.

Además de hablar de los inicios de Yomil y El Dany, el reguetonero dejó claro que es de los que apuesta por ser un artista con trayectoria, de esos que están en el gusto y la preferencia permanente del público, y no por ser el cantante popular de un momento dado.

No obstante, añadió que es de los que apoya a las nuevas generaciones dentro del género urbano, ayudándolos en sus carreras y aconsejándolos, porque lo importante es que el género siga creciendo.

En una parte de la entrevista preguntaron a Yomil las razones por las que no se quedó en Estados Unidos después de su gira en ese país y dijo que en este tiempo, que coincidió con la apertura del gobierno de Obama, creyó que tendrían más oportunidades en Cuba.

“Yo soy incapaz de abandonar mi país porque esto pa´ mí es mi casa. Yo no me hallo renunciando a todo, sin meterme en los campos donde me meto, sin ir a ver a la gente. Eso pa´ mí es un motor de impulso. Yo me siento muy orgulloso de ir a cantar a esos lugares porque ahí tengo gente que nos quieren”, recalcó el cantante.

La entrevista también fue una oportunidad para hablar de sus proyectos musicales, tres discos que están al 70 % de producción, y los negocios, su marca de ropa y su pizzería.

