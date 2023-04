Anuel AA sorprende a sus fans cantando a capela: "Y decían que necesitaba autotune"

Los seguidores de Anuel AA se han llevado una gran sorpresa al ver el vídeo que compartió en su Instagram cantando a capela el fragmento de una inédita canción que todavía no ha lanzado. Un adelanto que ha tenido una respuesta que seguro no se esperaba el artista puertorriqueño...

"Y decían que yo necesitaba autotune", comentó el intérprete de "China" o "Diablo, qué chimba" al pie de la grabación, seguramente con la intención de demostrar que su voz no necesita que la modulen cuando graba sus temas en los estudios de música.

"Shorty se mantiene natural. La baby no se quiere operar. Dice que en el mundo hacen falta personas que sean más real", canta en el clip.

Sin embargo, lejos de quedarse impresionados, muchos usuarios confirmaron sus sospechas de que Anuel necesita autotune para grabar sus canciones y así se lo han hecho saber en el tablón de comentarios.

"Y si… Necesitas auto-tune no le hagas caso a tu mamá, ¡amigo no cantas!", "¡No, auto-tune no! Unas cuerdas vocales nuevas", "¡Ahora si estamos claros que necesitas autotune pero a toda!, "Era demostrar que cantabas, no confirmar lo que dicen", "Lo único que tiene este hombre es dinero, de resto le falta todo… talento, voz, ortografía" o "No se si usaré este audio para alarma. O lo dejaré para Halloween", son algunos de los comentarios que se leen al pie de la publicación.

Anuel quiere ser un mejor padre

Además de dar qué hablar en las redes sociales con este vídeo cantando a capela, el reguetonero está siendo noticia por sus recientes declaraciones sobre su hija Gianella, de diez meses, nacida de un encuentro con Melissa Vallencilla.

Sobre la menor, a la que todavía no conoce, dijo en Instagram: "No puedo ni dejaré ninguna hija abandonada nunca. No importan las circunstancias de cómo pasó todo. Mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar una hija. Es mi hija, y la amo sin haberla vista aún. Más aún desde que vi a Catta por primera vez. Ese amor que conocí con Cattleya me abrió los ojos a que tenía que estar presente para mi otra hija. No me importa lo que digan o piensen de mi persona, no saben nada de lo que pasó en realidad y si salió que es hija mía, pues es mía".

Además, en el mismo escrito, Anuel se comprometió a ser mejor padre para sus tres hijos (Pablo, Gianella y Cattleya), a los que espera reunir pronto para disfrutar de ellos a la vez.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.