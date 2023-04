Cubano denuncia mala calidad de tarjetas bancarias: "En un mes se despegó el nailon"

Un cubano denunció la pésima calidad de las tarjetas magnéticas del Banco de Crédito y Comercio de Cuba (BANDEC) y asegura que en solo un mes ya se había dañado la suya y no podía usarla.

Ramón Leyva Morales se preguntó en Facebook qué tipo de avance científico es el que usan en los bancos de Cuba para elaborar las tarjetas magnéticas pues con solo un mes de uso la suya estaba rota a pesar de tratarla con todo el cuidado posible.

Facebook Ramón Leyva Morales

"Esta es mi tarjeta de salario. Para que me la hicieran tuve que esperar más de dos años. En el primer mes de tenerla, bien guardada y un sólo uso, ya ven cómo quedó. ¡Se le despegó el nailon que la cubre!", denunció el trabajador cubano.

Según Leyva lo insólito es que "en vez de imprimir los datos en la propia tarjeta, estos los pusieron en el sensible recubrimiento". El hombre intentó darle una mirada de humor a esta situación indignante, pero no lo consiguió por más que quiso ser optimista.

Ramón Leyva Morales

"No, no voy a decir que fue hecha en una hermana provincia cubana que en broma la tienen de conejillo de Indias cuando suceden cosas parecidas. Lo cierto es que si para todo en la vida se requiere de la ciencia... ¿Qué ocurrió con ella en el diseño de las necesarias tarjetas que para muchos es de vital frecuente uso? No creo exista una respuesta lógica", aseguró.

En los comentarios a su publicación otras personas indicaron que han sufrido la misma situación. Las tarjetas se deterioran rápidamente, a pesar de que se usan poco porque la mayoría de los pagos se realizan con la aplicación Transfermóvil.

Los cubanos cada vez usan más las tarjetas magnéticas para sus transferencias de dinero y pagos. Esto ha generado que crezcan los delitos a lo largo y ancho del país, una veces por imprudencia de los usuarios y otras por desconocimiento en el manejo de los datos y la realización correcta de las gestiones online.

En 2022 se reportaron en la ciudad de Camagüey más de 200 denuncias de estafas bancarias relacionadas con operaciones electrónicas. La mayoría de los robos estaban vinculados a operaciones de cambio de moneda en el mercado negro.

Yoryana Sarduy Cruz, gestora de comunicación y marketing de la dirección provincial del Banco de Crédito y Comercio (BANDEC), dijo que la entidad se encarga de atender a los clientes y facilitar a las autoridades datos para ayudar a atrapar a los estafadores, pero indicó que muchas personas no hacen la denuncia a tiempo.