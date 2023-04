Cubana indignada con precios de medicamentos: 200 pesos un paquete de Prednisolona

La activista cubana Raisa Velázquez se mostró indignada por el precio que tiene en el mercado informal un medicamento como la Prednisolona, esencial para el tratamiento del asma, mientras que las farmacias permanecen desabastecidas.

"En mi vida he vendido un medicamento, cuando tengo algo que necesitan lo dono, lo doy sin pedir nada a cambio. No espero que sean iguales conmigo, pero decir 'te la vendo porque yo la compré', pues no lo puedo entender", escribió en Facebook.

Velázquez aseguró que un paquete de Prednisolona puede costar hasta 200 pesos cubanos en el mercado informal, impagable para muchos, sobre todo aquellos que perciben salarios mínimos.

"Muchas gracias a quienes me han ayudado y me van a resolver sin poner dinero por medio. Menos mal que entre tanto, aún quedan personas humanas", acotó.

Asimismo, agradeció a los médicos y enfermeras que la atendieron, aunque no contaban con os recursos e insumos necesarios para brindar un servicio de calidad.

"Mi satisfacción fue la atención de la enfermera, que a pesar de no tener nada, su dulzura y sus palabras fueron mi mayor tranquilizante y el médico que me atendió fue precisamente el mismo que el 5 de septiembre del año pasado salvó mi vida en ese mismo policlínico", finalizó.

La prednisolona se encuentra en una clase de medicamentos llamados corticosteroides. Funciona al reducir la inflamación y el enrojecimiento al cambiar la manera en que funciona el sistema inmunológico.

En Cuba hay un grave déficit de medicamentos, que el gobierno no ha sido capaz de solucionar, por tanto las farmacias están desabastecidas.

Sin embargo, el mercado informal vende casi todo lo que necesitan los cubanos, a precios elevados, debido al descontrol de los almacenes estatales, que es el sitio de donde se abastecen los comerciantes.

Activistas y opositores se han convertido en suministradores de casi cualquier medicamento en Cuba, a pesar de la represión, el acoso y la persecución hacia aquellos que los distribuyen, gratuitamente.