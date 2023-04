Largas colas para comprar cinco litros de gasolina en Santiago de Cuba

Conductores de Santiago de Cuba se enfrentan a largas colas para poder comprar cinco litros de gasolina, según reportes en redes sociales.

“Miren la cola para tan solo cinco litros de gasolina aquí en Santiago de Cuba, en las demás provincia también es así”, expuso este sábado el usuario Abel de los Reyes en el perfil de Facebook “ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!”

Tras la publicación, otros internautas en los comentarios dijeron sobre situación similar en casi todas las provincias del país.

Captura Facebook/ “ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!”

“Qué suerte tienen ahí en Santiago, aquí en Las Tunas no van a vender”, refiere una opinión de un internauta.

Varios internautas también hicieron referencia a que en sus territorios no hay combustible. “En Cienfuegos no hay”, dice un comentario.

Asimismo, otros refieren sobre la crítica situación en la capital de la isla, donde “las colas son de días marcando”, como refiere un usuario, quien consideró, además “qué triste la miseria que nos han puesto los comunistas”.

Las colas kilométricas también se reportan en Varadero, Matanzas; en Villa Clara, Caimito, Camagüey, Holguín entre otras provincias y localidades.

Este viernes trascendió que las colas para comprar gasolina en La Habana se extendían por varias cuadras en municipios como Guanabacoa, según reportes de internautas en redes sociales.

Un video publicado en el grupo de Facebook "ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!" muestró una fila de varias cuadras en una gasolinera de Guanabacoa.

Decenas de automóviles permanecían estacionados y sus conductores caminaban al lado de su vehículo sin saber cuándo podrían comprar el combustible.

La crisis se ha agravado en las últimas semanas al punto que los cubanos comenzaron a preguntarse si "le habían dado parole a la gasolina".

También se han reportado enormes colas en la avenida Monte, que dobla por la calle Rastro y finaliza en un servicentro en Belascoaín.

La escasez se extiende a varias provincias, en Las Tunas y Holguín el Gobierno tampoco vende gasolina hace días, dijeron algunos internautas.

"Así está Cuba entera... algo está pasando", resumió uno de ellos.

"Esta es para gasolina no quieras ver las colas para el petróleo son kilométricas", "hoy uno salió y dijo que lleva 3 días en la pasarela porque no entra combustible", "Todos los dirigentes en carros y motos y el pueblo esperando respuesta, hay que ir a la raíz del problema, quién es el culpable de esto, y pedirle cadena perpetua por estar triturando al pueblo que no tiene la culpa de lo que está pasando", fueron comentarios a la publicación.

El diario oficialista Granma argumentó el domingo último en un artículo que luego borró, que el Gobierno provincial de La Habana había implementado medidas para enfrentar "la situación creada por la falta de abastecimiento de diésel a los transportistas privados o poseedores de medios de este sector".

Hace justo un año, en La Habana se vivió una situación similar, cuando los choferes estuvieron durante días haciendo enormes colas con el fin de obtener combustible para sus vehículos.

La situación coincide con presiones sobre el régimen venezolano, fuerte aliado de La Habana. El martes la opositora venezolana María Corina Machado denunció que Nicolás Maduro envía a escondidas petróleo a Cuba, mientras en Venezuela no hay gasolina o dinero para los servicios básicos.