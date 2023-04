Más de 20 casos de embarazos adolescentes en una escuela de la Isla de la Juventud

La joven madre María Karla Gallardo Perera, de 16 años y alumna de la escuela Martha Machado Foto © Victoria

En medio de la preocupación por el alto índice de embarazos adolescentes en Cuba, la escuela formadora de maestros Martha Machado Cuní de la Isla de la Juventud registra una alarmante cifra de más de 20 casos.

“Tenemos cuatro embarazadas, una en tercer año, dos en cuarto y una en segundo año; sin embargo, sí contamos con unas cuantas que tienen hijos, en total 16, a las cuales les ofrecemos un tratamiento diferenciado en cuanto al apoyo que necesitan por parte de los profesores y el grupo”, explica al diario oficialista local Victoria Dayamí Velázquez Soto, subdirectora educativa del centro.

Esta funcionaria precisa que cuatro de estos casos ya cuatro “ingresaron a nuestro centro ya siendo madres, o sea, ese proceso de maternidad, resultado de relaciones prematuras, lo hicieron estando aún en la secundaria básica”.

Asimismo, explica que esta es una causa fundamental de que muchas jóvenes abandonen los estudios.

“Aunque no tenemos cifras exactas en este momento, sí puedo decir que hemos tenido casos de muchachas que no se han reincorporado a los estudios, bien porque no han contado con el apoyo familiar y han tenido que asumir la maternidad completamente solas, o porque luego el bebé no resulta con toda la salud que siempre una madre aspira”, agrega.

En la escuela formadora de maestros Martha Machado Cuní se realizan acciones para facilitar el ingreso de los niños producto de estos embarazos a los círculos infantiles, para que sus jóvenes madres puedan continuar su vida escolar, asegura Velázquez Soto.

También se lleva a cabo un trabajo preventivo para evitar los embazaros, pero, afirma la funcionaria, “recibimos estudiantes ya con una malformación en la educación sexual”.

El reporte de Victoria relata el caso de la joven madre María Karla Gallardo Perera, de 16 años y alumna de la escuela Martha Machado, quien, contrario a la mayoría de los casos, ha recibido el apoyo de su familia para continuar los estudios.

“Estudiaba en la secundaria básica 15 de mayo y me enteré del embarazo porque no me caía la menstruación. Se lo dije a mi mamá me llevaron al hospital y me hicieron un ultrasonido. Tenía siete semanas, me lo iban a sacar pero no se pudo porque tenía la hemoglobina baja y era una situación riesgosa para mi vida y más porque soy menor de edad”, comenta sobre su situación.

Esta adolescente terminó la secundaria con clases en la casa y pudo comenzar la carrera de Geografía en esta escuela pedagógica.

“Ya está incorporado en su círculo infantil y estoy en la escuela hasta la tarde. Cuando llego le doy su jugo, lo baño y más tarde la comida. Por la noche se duerme temprano y aprovecho para hacer las cosas que tienen que ver con él y así ayudar a mi mamá porque ella no lo puede hacer todo, después hago las tareas y estudio”, cuenta sobre su vida actual.

Si bien el embarazo en la adolescencia se redujo de forma general en Cuba de 18,1 % a 17,8 % en el año 2022, sigue constituyendo un serio problema social y de salud.

Las provincias que tienen el mayor índice de embarazos adolescentes del país son Las Tunas (22,7%), Holguín (21,3 %), Camagüey (20,5 %), y Granma (20,3 %).